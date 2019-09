Chris Evans se hace viral por promocionar leche en México | VIDEO

Chris Evans no solo ha sorprendido a sus seguidores no solo por su repentina visita a México, sino por protagonizar un comercial de una marca de leche.

Minutos después de la publicación, la marca Lala se convirtió en tendencia en Twitter. Esto pese a que la empresa no ha dado detalles del contrato del comercial.

En el vídeo se ve al “Capitán América” sentado en una banca probando la leche y solo dice el nombre de la marca. Mientras su compañera le dice: “Te vas a poner así, como todo ‘fuertote’, vas a ver”.

Chris Evans presenta: La nueva generación de leches Lala 100® pic.twitter.com/j7Yqlj5OZ3 — LALA México (@UnVasoDeLALA) September 27, 2019

Chris Evans en México

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera de Nayarit (OVC) confirmó la llegada del actor a México y la Secretaría de Turismo de Nayarit tuiteó la fotografía del actor.

@ChrisEvans mejor conocido como #CapitánAmérica se encuentra filmando una serie en gran parte del hotel #GrandVelas en Nuevo Vallarta. Nos encanta que esté en #Mexico pero sobre todo que descubra por qué ¡@nayaritenamora#RivieraNayarit pic.twitter.com/AgiavddCUS — SECTUR Nayarit (@SecturNayarit) September 25, 2019

Horas después, el actor fue captado en el hotel Grand Velas Riviera Nayarit con un atuendo fresco. Sin embargo, se conoce que Evans no está de vacaciones, sino que está trabajando en su nuevo proyecto con Apple TV + “Defending Jacob”, una miniserie.

La historia se dividirá en ocho capítulos y trata de un fiscal de distrito que investiga el asesinato de un adolescente de 14 años.