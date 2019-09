Christina Aguilera: la historia detrás del fracaso de su primer matrimonio

Christina Aguilera es una de las cantantes de pop que alcanzó gran popularidad en la década del 2000 gracias a sus temas "Genie in a Bottle", "What a Girl Wanst" y "Come on over baby", los cuales llegaron al número de los Billboard. Sin duda ha sido una de las artistas que ha contado con mucho éxito a sus cortos 21 años y pensó que en el amor también saldría triunfadora, sin embargo, no fue así.



La también actriz gozaba de la fama y por esos años conoció a Jordan Bratman con quien inmediatamente tuvo una fuerte química y se volvieron muy cercanos hasta convertirse en mejores amigos, pero a medida que pasaba el tiempo, el amor comenzó a nacer entre ellos.



Luego de dos años de relación, la pareja decidió comprometerse en febrero de 2005. Nueve meses después, Christina Aguilera y Jordan Bratman se casaron en una romántica boda que tuvo 125 invitados y las celebraciones dudaron alrededor de tres días.



Todo era color de rosa en su matrimonio, pero la cantante de origen ecuatoriano nunca imaginó que la felicidad duraría tan solo un año, poco a poco la relación fue decayendo y la pareja sentía que ya no había solución, pero a pesar de ello, decidieron tener un bebé.



Es sabido por todos que Christina Aguilera vivió una infancia muy dura, ya que su padre maltrataba a su madre y ella siempre quiso escapar de esa situación, así que la cantante no quería repetir la misma historia, pero sin darse cuenta, eso fue lo que pasó.



Christina Aguilera y Jordan Bratman estuvieron juntos desde el 2001 (Foto: Hola)

¿QUÉ PASÓ EN EL MATRIMONIO DE CHRISTINA AGUILERA Y JORDAN BRATMAN?

Christina Aguilera aseguró que el primer año después del nacimiento de Max, todo era genial. Jordan era muy atento con ella y con el pequeño, pero luego comenzaron a vivir muchos momentos de desconexión y esto poco a poco fue desquebrajando su matrimonio.



A pesar de ello, la cantante decidió salvar su matrimonio y se aferró a la idea de una familia feliz por su hijo, pero esta decidión fue la peor que tomó, ya que al mismo tiempo se estaba perdiendo ella como mujer, como artista y como madre ya que no era feliz.



Pero el 2009 fue un año de muchos cambios para la artista. Christina Aguilera fue la protagonista de la película “Burlesque” y mientras rodaba esta cinta, conoció a Matthew Rutler, un asistente de producción del cual se enamoró y entendió que no podía forzar más su relación con Jordan Bratman.



La cantante admite que decidió poner fin a su matrimonio cuando vio que de lo contrario le daría a su hijo Max el mismo hogar que tuvo ella de pequeña, un hogar tenso. “No criaré a mi hijo en un hogar lleno de tensión” declaró Christina en ese entonces.



Es así que luego de cinco años de convivencia, la pareja decidió separarse en los mejores terminos por el bien del pequeño Max y con el paso del tiempo han tenido que aprender a sobrellevarse por el bien del pequeño y así lo han hecho.

Actualmente, Christina Aguilera está casada con Matthew Rutler y han tenido juntos al pequeño Summer y sin duda la cantante se siente más llena que nunca, ya que goza de un hermoso matrimonio y su carrera sigue encaminada.