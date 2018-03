‘Transformación’ es el nombre que ha lleva la sesión de fotos hecha a Christina Aguilera. La cantante es la actual portada de la revista Paper, publicación que muestra por primera vez el rostro de la cantante sin una gota de maquillaje, estilo al que no está acostumbrada.

Christina Aguilera, además, ofrece una entrevista en la que confiesa sentirse a gusto con un rostro siempre retocado por base, brillos, sombras de colores, rímel y labiales. Esa característica es la ha llevado a la cantante a mostrar diferentes looks durante sus 37 años. Esta vez, la nueva transformación es al natural.

Hay algunas facciones del rostro sin maquillaje de Christina Aguilera que recién se pueden apreciar. Lo rubio, casi invisible, que son sus pestañas. Sus labios delgados y color rosa claro. Sobre sus mejillas y nariz saltan algunas pecas que estuvieron ocultas varias capas de maquillaje durante sus mejores años como artista.

Siempre he sido una persona a la que le gusta experimentar, me gusta la teatralidad, me encanta crear una historia y realizar un personaje en un video o arriba del escenario (…) Soy una artista, esa es mi naturaleza. Pero estoy en una etapa, incluso en mi música, que me siento liberada de poder despojarme de todo y apreciar quien soy y mi belleza natural”, es parte de lo que dijo Christina Aguilera en su entrevista a Paper.

Los seguidores de Christina Aguilera se han mostrado muy sorprendidos con las fotografías de la cantante, pues luce un rostro de una adolescente de 15 años.

Chistina Aguilera posó para revista Paper

