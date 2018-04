Chyno Miranda agradecido con el Perú por recibir a sus compatriotas por crisis en Venezuela [FOTOS]

El cantante venezolano ‘Chyno’ Miranda agradeció al pueblo peruano por recibir a sus compatriotas, quienes escapan de la violencia y escasez de alimentos y medicinas en su país.

Miles de venezolanos llegan al Perú diariamente, ¿cómo ves la situación de tus compatriotas?

Estamos huyendo de la delincuencia, escasez, de varios problemas. Agradezco muchísimo las oportunidades que le están dando a mis compatriotas.

¿Tienes familiares que la están pasando mal allá?

Sí. Toda mi familia. Obviamente, yo me encargué de mi madre, de mi padre (que ya falleció) y algunos familiares. Pero no tengo las posibilidades de traerme a toda mi familia, que son más de 50 personas. Pero les ayudo, enviando dinero, comida, medicina. Sigo yendo a Venezuela. Estoy organizando, para mayo, la primera Teletón, busco recaudar fondos para los niños. No me interesa un cargo político, lo mío es la música y ayudar.

Por otro lado, ¿has considerado la idea de reunirte con tu excompañero ‘Nacho’?

No creo que haya un reencuentro. Además, no he tenido comunicación con él.



¿Cómo te va como jurado en ‘Los 4 finalistas?

Es espectacular, me siento contento. Estamos buscando al próximo representante de la música del Perú.



¿Conocías el trabajo de Eva Ayllón, Deyvis Orozco y Pedro Suárez Vértiz?

Solo de Pedro. He escuchado varios temas de él. Los demás también son talentazos y excelentes compañeros.