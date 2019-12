El líder y vocalista de la banda Coldplay, Chris Martin, se sinceró con el fundador y director editorial de “Rolling Stone”, Jann S. Wenner. En una entrevista con el referido periodista, habló de su experiencia en un internado infantil, la religión y su sexualidad.

Martin confesó que durante su estadía en el internado era homofóbico. “Cuando fui al internado caminaba de manera divertida y rebotaba un poco. También era muy homofóbico porque decía como ‘si fuera gay, estoy completamente perdido para toda la eternidad’. Y era una niño descubriendo la sexualidad (...) Quizá soy gay, quizá lo soy o no lo soy. Estaba aterrado”, señaló.

En su etapa escolar, sufrió de bullying y dichas burlas lo hicieron dudar de su sexualidad solo por su manera de caminar. “Por algunos años, ellos me repetían, ‘definitivamente eres gay’ de una manera bastante agresiva. Fue raro para mí por varios años”, contó.

Progresivamente se dio cuenta que dichas burlas no lo podía criticar a los homosexuales. “Yo no sabía si lo era o no (homosexual), solo sabía que no podía serlo porque estaba mal. Aquello me creó una terrible confusión interna y empecé a preocuparme de verdad (...) A los 15 todo paró de la noche a la mañana. Fue muy interesante, dije ‘sí, qué importa si soy gay’”, señaló el cantante dejando atrás dicha homofobia.

Una vez resuelta su sexualidad, comenzó a dudar de Dios y en sus creencias. El exesposo de Gwyneth Paltrow afirmó, además, que tiene su propia relación con “lo que cree que es Dios”, pero que para él no existe una única manera de acercarse a él.

El pasado 22 de noviembre Coldplay lanzó su más reciente producción “Everyday Life”, se trata de un álbum doble con 16 canciones dividido en dos partes Sunrise y Sunset. Este lanzamiento vino acompañado de un concierto en Jordania que se transmitió en streaming a nivel mundial a través de Youtube en el cual se presentaron las versiones en vivo de las canciones de esta nueva producción.