Colombia: Karol G, Camilo, Maluma y otros artistas se pronuncian por protestas por Reforma tributaria

Tras la violencia que siguió a cinco días de masivas protestas contra una polémica reforma tributaria en Colombia ha dejado al menos 19 muertos y 800 heridos, diversos artistas colombianos se pronunciaron en sus redes sociales rechazando las represalias de las autoridades.

Mientras las movilizaciones continúan este lunes a pesar de que el presidente Iván Duque retiró su proyecto fiscal, Karol G , Maluma, J Balvin y más estrellas de la música colombiana.

CAMILO

“#NoALaReformaTributacia: “Manifestarse en contra de la injusticia no es solo un derecho. Es un deber. Estoy soñando junto a ustedes con el cambio”

“En Colombia las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse! No mas brutalidad policial, y no más impunidad a los que la perpetran! Manifiéstense a través de lo que hagan! Compartan, reposteen, y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país!”

MALUMA

MI AMADA COLOMBIA...Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos.... La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas... por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia... fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES.

J BALVIN

Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación . Esto es de derechos humanos !!! We need help Colombia 🇨🇴 needs help SOS . @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil. All my colleagues and super stars ( artists, sport ,etc) please helps me and help us spread the message we need to Stop this nonsense civil war

KAROL G

“Necesitamos ayuda internacional. En mi país las autoridades están abusando del poder matando a personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”.

Karol G se pronuncia sobre la situación en Colombia

MANUEL TURIZO

Si eres Colombiano lucha por la paz de nuestro país no lo convirtamos en un campo de guerra.

SEBASTIÁN YATRA

“Todos amamos a Colombia. Mucho dolor ver lo que está pasando en mi país. Si no podemos dialogar sanamente, cómo y cuando vamos a lograr vivir en paz? La represión y violencia nunca son la solución”

CARLOS VIVES

Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial.