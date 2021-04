Tras emitirse el tercer capítulo de “Luis Miguel, la serie”, donde hace su aparición el personaje Paola Montero, los seguidores no dudaron en señalar que dicha joven hacía referencia a Patricia Manterola; y es que la forma de vestir de la muchacha y hacer alusión a uno de los temas que cantaba cuando pertenecía a Garibaldi, hacían ver que se trataba de ella.

Ante la forma cómo es supuestamente presentada en la ficción, la propia cantante y actriz salió al frente a dar sus descargos. “Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente; así que para los que me han preguntado. La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, señaló que el personaje de la serie difiere completamente con ella y con la “historia privada” que vivió durante esos años con las personas que estuvieron presentes en su vida.

A raíz de esta aclaración que hizo en sus redes sociales, te contamos cómo se conocieron y cuál fue la historia que vivieron ambos artistas.

Patricia Manterola ha decidido aparecer en sus redes sociales para aclarar todos los rumores que se han dado a raíz del tercer capítulo de la serie de Luis Miguel (Foto: AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Luis Miguel y Patricia Manterola se conocieron en el Festival Acapulco. El intérprete de “Hasta que me olvides” quedó tan prendado de la belleza de la cantante que inmediatamente comenzó a cortejarla.

“Me tiró toda la onda”, contó la ex Garibaldi a ‘Suelta la sopa’. Si bien, él le pidió que le diera su número de teléfono para poder estar en contacto, ella no se lo otorgó y su encuentro quedó ahí.

Patricia Manterola impactó con su belleza a Luis Miguel. (Foto:@patriciamanterola)

SE FRECUENTAN Y SURGE UN ROMANCE

La también presentadora contó que una oportunidad, cuando coincidió con ‘El Sol de México’ en otro lugar, su mánager le dijo que el artista quería verla un momento, pedido al cual accedió.

“El mánager de Luis Miguel me dice: ‘Oye Patty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’ (…). Subo a saludar a Luis Miguel en el avión, supercaballeroso, superlindo. Me dice: ‘¿Ahora sí me vas a dar tu teléfono?’ y le dije: ‘Ahora sí te lo voy a dar’. Le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos a cenar”, contó.

Según cuenta, las salidas que tuvo con ‘LuisMi’ se dieron cuando se había distanciado de Xavier Ortiz, también miembro de Garibaldi, con el que había tenido una relación.

“Cuando Xavi se enteró fue y me rogó y yo regresé con él. Fíjate que después Xavi y yo tuvimos muchos truenes durante nuestra historia, y en esos truenes Micky me hablaba y me decía: ‘Vámonos a cenar, vámonos al cine’”, contó. Como se sabe, más adelante, Ortiz se convertiría en su esposo con el que estuvo casada por cinco años.

De esta manera, Patricia Manterola aseguró que su historia de amor con el intérprete de ‘Culpable o no’ fue muy diferente a lo que presentaron en “Luis Miguel, la serie”.