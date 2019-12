Enrique Iglesias es una de las tantas estrellas del mundo que prefieren mantener su vida privada totalmente protegida del ojo público. Prueba de ello que a lo largo de su carrera musical, se le ha visto pocas veces saliendo en medios de comunicación, además, evita siempre hablar de lo que le sucede fuera del escenario.

Sin embargo, recientemente, durante una entrevista para el diario español El País, sorprendió a propios y extraños que revele detalles de su vida que ha considerado muy sensibles y que se negaba a tocar en múltiples entrevistas: su complicada relación con su padre, el mítico Julio Iglesias.

Por años, se ha hablado de la mala relación entre el cantante Julio Iglesias y su hijo Enrique; puesto que nunca han sido muy cercanos. Esto ha alimentado por años todo tipo de rumores acerca de envidias, rivalidades y enfrentamientos.

Enrique Iglesias confesó que su vidacambió por completo desde que se convirtió en padre (Foto: EFE)

¿CÓMO FUE SU RECONCILIACIÓN DE ENRIQUE IGLESIAS CON SU PADRE?

El distanciamiento llegó a su fin, cuenta Enrique Iglesias, hace apenas unas semanas cuando una noche en su casa de Miami, vio a sus mellizos dormir, se sirvió un trago y se puso a ver una película que le movió algo en su interior. Si bien el español no recordaba el nombre dela cinta, la historia lo impulsó a hacer algo debía hacer hace mucho tiempo: llamar a su padre.

“Enseguida cogió el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho”, contó Iglesias en la entrevista para el diario y en la que además confiesa que para lograr el éxito musical tuvo que sacrificar su relación con su padre.

“A los 18 años me separé de mi familia por completo”, indicó. “Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo [Julio Iglesias Puga, en el 2005]. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por la música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía hacerlo a mi manera”, reveló.

Enrique Iglesias aceptó que parte de la separación con su padre fue debido a que son parecidos (Foto: AFP)

Iglesias, quien reconoce que la paternidad lo ha hecho reflexionar mucho y mirar la vida desde otro ángulo. “Cuando ahora estoy un poco deprimido voy a ver a mis hijos y me digo: ‘pero ¿cómo puedo ser tan egoísta? De estar bajón por tal o cual cosa teniendo esto aquí’. Mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario”, puntualizó.

¿POR QUÉ SE PELEARON?

Enrique Iglesias aceptó que parte de la separación entre ambos fue debido a que son parecidos: “Mi padre es un tío muy competitivo. Y yo, en cierta manera, también. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal”.