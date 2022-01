La historia de Penélope Cruz es digna de ser llevada a la pantalla grande. La actriz española desde muy niña tenía claro que su futuro estaba ligado a las artes. Clases de ballet, modelaje, incursiones en un video clip que le cambiaría la vida cuando era una adolescente, para luego vivir una aventura juvenil con una figura de la música española, ser la más famosa ‘Chica Almodóvar’ hasta la conquista Hollywood con un Óscar que garantizó su triunfo en la meca del cine mundial.

Sin duda las películas de Pedro Almodóvar despertaron el bicho de la actuación en la española. ‘Átame’ (1989) fue el título que hizo explotar la cabeza de la joven actriz, que ya había hecho algunos pinitos en la actuación en una famosa coproducción española-francesa La Serie Rosa donde hizo un recordado semi desnudo, en los días que ya era la pareja de Nacho Cano integrante de grupo " target="_blank">Mecano, que la contrató para un video musical cuando tenía 14 años.

Siete años después Penélope Cruz estaba poniendo su nombre en los créditos ‘En Carne Trémula’ una de las seis películas que rodó con Pedro Almodóvar y que la llevó buscar nuevos desafíos en el mercado norteamericano. La española decidió viajar a Los Ángeles, sin conocer a nadie en la ciudad de las estrellas y con muy pocas frases de inglés en su vocabulario.

Penélope Cruz de 'La Serie Rosa' a conquistar Hollywood (Foto: EFE)

Pénelope Cruz reconoce que Salma Hayek fue su superhéroe

Muy pocos sabes que cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles, al estaba esperando una colega latina, Salma Hayek, quien sabía que su colega no tenía mayores contactos en Hollywood y decidió alojarla en su casa. “No nos conocíamos personalmente, solo habíamos hablado por teléfono. Yo llegué con la propuesta de hacer una película, y solo iba a estar por dos meses. Pero la verdad es que no conocía nadie”, contó Cruz a Ellen DeGeneres

“Ella me fue a buscar al aeropuerto, y me dijo: ‘No te vas a ir a ningún hotel. Vas a venir a mi casa, porque los comienzos siempre son difíciles, y te vas a sentir muy sola’. Entonces sin dudarlo, ella me instaló en su hogar. Hubo días que dormí en su habitación porque me moría de miedo, por eso es que hoy la considero como una hermana”, recordó Cruz.

Con el apoyo de la mexicana fue ganado espacio y consiguió papeles junto a a Matt Damon en ‘All the Pretty Horses’, con Nicolas Cage en ‘La mandolina del capitán Corelli’, con Tom Cruise en ‘Vanilla Sky’, con Johnny Depp en ‘Blow’ y con Matthew McConaughey en ‘Sahara’. Paralelamente grabó una producción francesa-italiana ‘Non ti mouvere’ (No te muevas) que le valió un premio Donattello por la complejidad de su personaje y su gran actuación.

Penélope Cruz es una de las musas de Pedro Almodóvar (FOTO: EFE)

En el 2008, Penélope Cruz se posicionaba como una de las actrices más importantes de su generación no solo en España, también en Hollywood, donde aceptó un papel en un filme de Woody Allen, ‘Vicky Cristina Barcelona’ puso a la actriz en la cúspide de su carrera, y donde se reencontró con el actor español Javier Barden y forjaran una sólida relación que los llevaría al altar años más tarde.

¿Penélope Cruz se casó con Javier Barden?

El matrimonio entre Penélope Cruz y Javier Bardem se llevó a cabo en el 2010 en una ceremonia secreta en las Bahamas. La pareja de actores que se conoció en el rodaje de ‘Jamón Jamón’, celebró la boda en la casa de unos amigos y la ganadora del Óscar lució un vestido John Galliano. En ‘Bandidas’ (2006) la artista decidió grabar una película junto a su entrañable amiga Salma Hayek en la que contaron la historia de México del siglo XIX.

¿Dónde nació es Penélope Cruz?

Penélope Cruz es de Alcobendas, Madrid, donde la actriz se preparó por nueve años en ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Madrid, y tomó clases de danza en la Escuela Cristina Rota.

Javier Bardem y Penélope Cruz llevan mas de 10 años de casados (Foto: Reuters)

¿Cuál es la edad real de Penélope Cruz?

Penélope Cruz Sánchez vino al mundo un 28 de abril de 1974. Su padre fue Eduardo Cruz, un comerciante de automóviles, y su madre es doña María Elena de la Encarnación Sánchez, quien trabajaba en una peluquería. Penélope es la mayor de tres hermanos, Mónica Cruz, quien también se dedicó a la actuación, y Eduardo Cruz, quien se dedicó ala música. En mas de una ocasión la estrella comentó que el origen de su nombres se debe a la canción favorita de sus padres, Penélope, del cantautor español Joan Manuel Serrat.

¿Cuáles son las películas mas populares de Penélope Cruz?

La actriz ganadora del Óscar 2009, es reconocida por sus roles en las películas de Pedro Almodovar, en especial el filme Volver (2006) y Dolor y Gloria (2019). Ganó reconocimiento mundial en 2008 por su aparición en la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona (2008), y con sus actuaciones especiales en Sahara (2005) y Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011).

