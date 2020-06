Rosario Montes era el amor imposible de Franco. Al comienzo de Pasión de gavilanes, el menor de los Reyes estuvo muy enamorada de la cantante, pero las continuas decepciones y, sobre todo, la aparición de Sara Elizondo hicieron que el hermano de Juan y Óscar olvidara a la artista del Bar Alcalá.

Pero no todo fue fácil, ya que a lo largo de los capítulos de Pasión de gavilanes, el personaje de Zharick León tuvo el gran reto de convertirse en la antagonista que deseaba terminar con la relación entre Sarita y Franco, así que este triangulo amoroso se volvió muy intenso.

Más allá de la historia de amor que vivió con el menor de los Reyes, Rosario Montes, destacaba no solo por su belleza y cuerpo escultural, sino también por su capacidad para bailar de forma provocativa y sobre todo por su potente y melodiosa voz. Siempre interpretaba al menos una canción en cada capítulo.

No cabe duda que Zharick León tuvo la gran oportunidad de mostrar su gran talento para la actuación y el canto a lo largo de los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes”, pero cómo fue que la actriz llegó a tener el papel de “Rosario Montes”. ¡Aquí te lo contamos!

¿CÓMO CONSIGUIÓ EL PERSONAJE DE ROSARIO MONTES?

Antes de que la fama llegara a su vida, Zharick León estudió Periodismo y Comunicación Social en La Universidad de La Sabana en Colombia, pero cuando llegó al tercer semestre de la carrera, sintió que la profesión no era para ella y decidió suspender sus estudios.

Desde este momento es que comenzó a presentarse en casting para desarrollar su carrera como actriz, así que en 1997 fue elegida para ser parte del elenco de la telenovela “Dos mujeres” y esto le abrió las puertas al mundo de la actuación.

En 2003 llegó a “Pasión de Gavilanes” y hasta el día de hoy el personaje de “Rosario Montes” es recordado por los seguidores de la telenovela.

En una entrevista con la revista 10 minutos de España, ha contado cómo fue que consiguió el personaje de “Rosario Montes”.

“Yo había visto Aguas mansas, en la que se basa Pasión de gavilanes, y cuando me citaron para el casting de la novela deseaba ser la cantante que interpretaba Patricia Ércole”, contó la actriz.

También confesó que fue lo que la llevó a decidir hacer el casting por la cantante de la historia y que posteriormente se convirtió en antagonista.

“A mi me encantó todo del personaje. Rosario es cantante, tiene acción, belleza y estética. Estos personajes completos me pegan porque yo soy artista por naturaleza: pinto, me gusta la fotografía… Reconozco que los roles de doctora o abogada me resultan aburridos”, explicó la actriz.

Actualemnte, Zharick León está un poco aleja del mundo de la actuación por sus hijos y ha dicho que se ha vuelto muy selectiva para elegir los personajes que le ofrecen, ya que ella desea estar mucho más tiempo con sus pequeños.

