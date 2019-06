¡Conoce su secreto! Jennifer Lopez revela cómo hace para tener buena relación con Marc Anthony | VIDEO

Jennifer Lopez y Marc Anthony han vuelto a demostrar que son la ex pareja perfecta. Los famosos pusieron fin a su matrimonio en 2011; sin embargo, mantienen una buena relación gracias a sus dos hijos Max y Emme.

La última evidencia de esto es el video que compartió el actual prometido de JLo, Álex Rodríguez, en su cuenta de Instagram. En el video mostró un corto video donde se podía ver a los tres disfrutando de un recital de los mellizos.

En esa oportunidad, Max interpretó el tema “You are still the one” de la cantante canadiense Shania Twain. El clip se convirtió en viral y en materia de una pregunta en la reciente entrevista de la diva del Bronx.

En conversación con el reportero Enrique Santos de iHeartRadio, Jennifer Lopez confesó que aprendió a perdonar y el amor que tienen por sus hijos puede más que cualquier problema.

"Tienes que perdonar e intentar soltar ese dolor y darte cuenta de que no se trata de eso, que los problemas de los adultos no tienen nada que ver con los niños… Nosotros amamos tanto a esos niños. Queremos que estén sanos, llenos de amor, que puedan tener sus propias vidas y lograr cualquier cosa. Sabemos que eso comienza con nosotros", reveló JLo.

Este argumento, al parecer, también aplica para Álex Rodríguez y su ex pareja, Cynthia Scurtis. Ambos se reunieron con sus respectivas parejas para la graduación de la mayor de sus hijas, Natasha y todos posaron juntos en una fotografía familiar.

Cabe señalar que durante la extensa entrevista, Jennifer Lopez también habló sobre cómo se siente a poco de cumplir 50 años y su respuesta ha demostrado que la edad es tan solo un número.

"Siento que tengo 25 años. Tengo energía y me siento joven. Siento que puedo hacer cualquier cosa y los niños te mantienen joven, de verdad. Estoy un gran momento de mi vida y me siento fuerte", manifestó la diva del Bronx.