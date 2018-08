Contracara será la nueva serie de 80 capítulos dirigida por Leonardo Padrón que se estrenará en octubre en las pantallas de Televisa. Podrás disfrutar y ver Contracara en vivo online en diferentes plataformas si te encuentras en México, que es una historia centrada en la vida de un magnate de negocios y un asesino a tiempo completo. Ambos personajes mueren el mismo día y sus almas reencarnan en diferentes cuerpos.



La nueva telenovela de México es el proyecto con el regreso de Angelique Boyer después de haberse tomado unas largas vacaciones y Michel Brown.



A continuación, conoce la fecha de estreno, los personajes, detalles del episodio y mirar el tráiler de Contracara anunciado en el Upfront de Univisión en el mes de junio, donde W Studios y Lemon Films se encargarán de la realización de la producción.

El escritor venezolano Leonardo Padrón contó en entrevista con PRODU, una industria de televisión especializado en noticias, estrenos, ratings y trailer de series y telenovelas, que se siente “muy contento de trabajar con ese team que han formado W Studios y Lemon”. Por otro lado, informó el compromiso de escribir una historia para Televisa, “el canal de televisión más importante de México y el principal productor de contenido dramático en habla hispana”. El estreno de Contracara podrás verlo en la cadena más grande el próximo mes de octubre de 2018.

Contracara está siendo grabada en CDMX en el mes de junio y el escritor venezolano no pudo dar detalles respecto a la temática de la telenovela mexicana; sin embargo, aseguró que es algo distinto a lo que suele mostrarse en la pantalla chica. Leonardo Padrón es periodista, guionista para producciones de TV y cine desde 1990, poeta y ensayista. Entre sus novelas más conocidas que se han visto en vivo online en televisión están: “Gardenia”, “Amores de fin de siglo”, “Contra viento y marea”, “El país de las mujeres”, “Amantes de luna llena”, “Aguamarina”, “Cosita rica”, “La Vida entera”, “Eva Luna y La mujer perfecta” en diferentes plataformas mexicanas e internacionales como: RCTV, Venevisión, TV Azteca, Telemundo, Univisión, Univisión y Venevisión Internacional.

Todo el elenco de Contracara en una foto oficial

Así luce Michel Brown en una de las grabaciones de Contracara

CONTRACARA Una publicación compartida de Michel Brown (@michel123brown) el 4 Jul, 2018 a las 7:09 PDT

5 cosas que debes saber sobre Contracara

El actor argentino Michel Brown volverá a Televisa para compartir el protagonismo con la actriz Angelique Boyer en Contracara. Este proyecto ha generado gran expectativa en México y ya cuenta con muchos seguidores en diferentes partes de Latinoamérica para no perderse el estreno en vivo online en la cadena de televisión más popular del país azteca.



Contracara fue escrita por Leonardo Padrón, y eso da un plus para que la telenovela de México tenga mucho éxito. El venezolano es uno de los más destacados, siendo reconocido a nivel mundial por lo interesante de sus tramas. El nuevo proyecto marca el inicio de su etapa en las pantallas de Televisa con buen equipo de trabajo que promete hacer historia en la televisión mexicana.



La Sinopsis de Contracara se centra en la vida de un magnate de negocios y un asesino a tiempo completo. Ambos personajes mueren el mismo día y sus almas se reencarnan en diferentes cuerpos. El alma del empresario resurgirá en el cuerpo del asesino que fue ejecutado en una silla eléctrica dentro de una prisión de los Estados Unidos. Por su parte, el alma del asesino renacerá en el cuerpo de un profesor de antropología. Este proyecto se centra en una historia con una temática de acción y misterio.



Los personajes principales de Contracara son Angelique Boyer, Michel Brown, Alejandro None, Claudia Martín, Arturo Barba y Macarena Achaga.



Finalmente, las grabaciones de Contracara se iniciaron a mediados del 2018 y se llevará a cabo en México y Estados Unidos. Además, se dio a conocer que en el mes de noviembre se estrenará la novela por la señal del canal Las Estrellas en México.

La transformación de Angelique Boyer en Contracara

Angelique Boyer volverá a Televisa después de dos años y tendrá el papel protagónico de Contracara. (Foto: Instagram) Angelique Boyer volverá a Televisa después de dos años y tendrá el papel protagónico de Contracara. (Foto: Instagram) Instagram

La actriz francesa Angelique Boyer lucirá una larga caballera rubia en Contracara, una historia original por el escritor venezolano Leonardo Padrón. Tras una larga carrera artística de 15 años, la nacida en Saint-Claude y cuatro protagónicos más, darán vida a esta ficción que mezclará intriga y acción en la telenovela que se verá en vivo online en Televisa.

“El proyecto va a romper con los esquemas que hemos venido haciendo en el melodrama de novelas. Ahora es una situación más de serie, es un ritmo totalmente distinto y género totalmente nuevo para mí como actriz”, reconoció Angelique Boyer en entrevistas con People en español.

La actriz mantiene una relación con Sebastián Rulli y actualmente son una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo en México. Sin embargo, en entrevista con Despierta América, Angelique Boyer indicó que aun no piensan en llegar al altar, pues no es una de las prioridades.

“La verdad, es que no estoy pensando en eso. No es una prioridad para nosotros. Creemos en las ganas de estar juntos todos los días sin tener que firmar un papel para tener esa seguridad. La única que tengo es que lo amo, quiero estar con él, y él de igual forma. El día que no queramos estar juntos, no hay nada más que hablar y punto”, indicó la actriz de Contracara.

Alejandro Nones y Angelique vuelven a trabajar juntos a 7 años del final de Teresa (2010). (Foto: Instagram) Alejandro Nones y Angelique vuelven a trabajar juntos a 7 años del final de Teresa (2010). (Foto: Instagram) Instagram

Personajes de Contracara