Los Backstreet Boys anunciaron que brindarán un concierto a través de Internet para recaudar fondos para diferentes instituciones que brindan ayuda a niños de escasos recursos, en medio de esta pandemia del coronavirus, que ha provocado que cancelen una gira internacional. En esta presentación también estarán artistas de talla mundial como Elton John, Alicia Keys y Mariah Carey.

Esta presentación será grabada desde la vivienda de cada uno de los artistas y será transmitida en vivo la noche del domingo 29 de marzo, a través de Fox en los Estados Unidos y sus canales virtuales, además, de aplicación iHeartRadio.

La presentación de los Backstreet Boys y de los otros grandes artistas, además, de ayudar a que la población permanezca en sus casas, también servirá para recaudar fondos para los niños menos necesitados de las instituciones como Feeding America y First Responders Children’s Foundation.

Esta presentación de los Backstreet Boys y otros grandes artistas también servirá para brindar homenaje a todas las personas como médicos y agentes de seguridad que trabajan día a día en salvaguarda de la población de los Estados Unidos, en estos momentos de la pandemia del coronavirus.

Los Backstreet Boys tenían una gira por diferentes países que fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus. Gracias a esta presentación sus fans podrán disfrutar de algunos de sus mejores éxitos como As Long As You Love Me, I Want It That Way y Everybody, entre otras.

Backstreet Boys en Uruguay

Hace solo unas semanas atrás Backstreet Boys brindaron una exitosa presentación en la arena Antel de Montevideo, en Uruguay. Esa presentación abrió la esperanza que brinden nuevas presentaciones en otros países de Sudamérica.

A raiz de la pandemia del coronavirus, millones de personas en gran parte del planeta permanecen en sus casas y los conciertos, además, de giras de muchos artistas han sido cancelados, hasta superar este grave mal.