Cristina Urgel, actriz que dio vida a Patricia O’Farrell en “La reina del sur”, realizó un post de Instagram para reportar que su esposo dio positivo en coronavirus (COVID-19).

Según explicó la famosa actriz, su pareja se encuentra en su hogar, pero de manera aislada. Además, indicó que los médicos dieron por hecho que ella y su hija de 4 años estarían contagiadas, pese a que no realizaron un exámen médico.

“Todas las mañana cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no, Diego Ortega (su esposo) sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos. A nosotras nos dan por contagiadas, pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotras estamos asintomáticas, es lógico”, señaló la intérprete al inicio de su publicación.

“Los días son duros pero hay que sonreír porque Noa (su hija) solo tiene cuatro años. Desde luego esto va a ser una lección que nos va a cambiar la forma de ver la vida a todos. #yomequedoencasa”, agregó la celebridad española.

En otro post de Instagram, Urgel pidió a la población a quedarse en casa para no propagar el virus que viene afectando a más de 100 países.

“¡Sí, es un rollo! Pero hay que ser responsables. Quedémonos en casa y ayudemos a contener el virus ante la incompetencia de los responsables políticos”, sentenció.