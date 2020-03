La cantante Miley Cyrus viene realizando una serie de entrevistas a través de su Instagram Live llamado “Bright Minded: Live with Miley" con el objetivo sobrellevar la cuarentena por el coronavirus (COVID-19).

Para entretener a sus fans durante el aislamiento social, la intérprete de “Wrecking ball” transmite cada tarde un video y en su última emisión, la cantante habló con Demi Lovato, su compañera de profesión y amiga de la infancia.

“Estoy muy emocionada y creo que mis admiradores y seguidores se sentirán igual. ‘Bright Minded’ en vivo con Miley acaba de llegar a un nivel completamente nuevo, una de las mujeres más inspiradoras que tengo el honor de llamar amiga para los últimos 15 años se ha puesto a disposición para estar en mi programa Insta Live… que tiene como propósito traer luz [durante] un momento oscuro, y todos ustedes se volverán locos. Demi Lovato estará en mi programa mañana y vamos a hablar sobre formas en que se mantiene fuerte, optimista y útil haciendo ejercicio que usa activamente para mantener una mente brillante”, adelantó Cyrus en su red social.

En esta ocasión, las dos celebridades de la música hablaron sobre su larga amistad, que se remonta a su adolescencia. El tema surgió cuando la exprotagonista de “Hannah Montana” recordó lo que ocurrió después de su famosa actuación en los MTV Video Music Awards de 2013, con Robin Thicke.

“Básicamente, me pasé dos o tres años sin poder llevar shorts. Dejé de llevar faldas en el escenario y toda esa mierda, porque después de los VMAs y de haber llevado aquel bodi color carne tan bonito, todo el mundo empezó a compararme con un pavo y empezaron a pintar un pavo en mi bodi”, recordó Cyrus. “Estaba tan delgada y tan pálida, y seguían colocándome al lado de ese pavo, y me sentía tan mal que no me volví a poner un bikini durante dos años, pero nadie pensó que yo pudiese estar sintiéndome así”.

“Creo que eso fue lo más duro porque mi marca siempre ha sido la de no pedir disculpas y ser segura, y lo peor que podía sentir entonces es que estaba mintiéndole a mis fans o siendo un fraude”, agregó la cantante.

Fue en ese momento cuando Demi salió a su rescate. “Antes de nada, me pone muy triste que hayas tenido que pasar por todo eso. No tenía ni idea”, le dijo Lovato. “Ojalá hubiese estado ahí, pero no sabía nada y siento que hemos pasado por momentos en los que estábamos más cerca la una de la otra y después más distantes, pero está bien porque eso es lo que hacen las amigas. Ojalá hubiese podido estar ahí para ti. Pero si eso vuelve a pasar, más te vale llamarme”, señaló la artista de 27 años.

“La vida va muy rápido y normalmente es difícil pararnos y apreciar a la gente que está en nuestras vidas. Tú has sido esa persona para mí durante muchos años y hemos sido amigas durante mucho tiempo. Podemos no hablar durante muchísimo tiempo, pero después pasan cosas horribles, y sé que eres la persona con la que quiero hablar. En los momentos difíciles, es importante comunicarse con esas personas que brillan. Creo que tú la tienes, aunque hayamos tenido que vivir una crisis para estar conectadas de nuevo. Creo que siempre has tenido mucha luz y ese es el motivo por el que conectamos a los 14 años", expresó.

Miley Cyrus y Demi Lovato realizan en vivo juntas durante la cuarentena por Covid-19. (Video: Instagram oficial)