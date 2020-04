Shakira aprovechó la cuarentena por el coronavirus (COVID-19) para compartir un momento culinario que no tuvo un buen fin. La cantante intentó hacer brownies, pero confundió las escalas entre Fahrenheit y Celsius en el horno.

“Estoy haciendo brownies, no esperen que esté en mi mejor momento luego de tantos días de cuarentena”, señaló la colombiana en sus historias de Instagram donde se le ve colocando la masa en el molde.

La intérprete de “La Bicicleta” señaló que la receta era de la esposa de su primo y era la primera vez en su vida que hacía este postre. Sin embargo, al seguir con las historia la esposa de Gerdard Piqué mostró el postre quemado. “Ok, se me quemó. Esto no se ve bien... Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre Fahrenheit y Celsius”, relató la cantante entre risas.

Aunque los bordes estaban quedamos, la cantante decidió cortar un pedazo y probar el sabor del postre. Ella señaló que estaba rico y que su brownie iba por buen camino. Así que no se rindió y volvió a hacer de nuevo la receta.

Esta vez sabía que la temperatura iba ser la correcta. “Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deséenme suerte”, señaló la cantante. Esta vez el postre si salió bien del horno.

