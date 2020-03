A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez mostró cómo se viven los efectos del COVID-19 en Estados Unidos. El reconocido actor mexicano acudió a un supermercado y mostró el desabastecimiento de papel higiénico en el local.

“Estoy aquí en el super en Los Ángeles (Estados Unidos) y chequeen... o sea, el papel de baño está agotado”, mencionó el actor mexicano. “O sea, hay comida, hay de todo, pero papel de baño está agotado. O sea, la gente se preocupa más por limpiarse que por comer”, enfatizó.

Además, el protagonista de “La Familia P.Luche” señaló que varios establecimientos están cerrado como consecuencia de las medidas preventivas y comparó la situación con una película de ciencia ficción.

“Estoy aquí en Los Ángeles y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción, todo empezó como algo lejano de repente empezó a crecer la bola de nieve a una velocidad impresionante”, se le escucha decir al padre de Aislinn Derbez en los stories que compartió.

“Ahorita ya voy de regreso a mi casa porque ya está todo cerrado, cerraron todas las producciones aquí en Estados Unidos, toda la industria de Hollywood paró de filmar, no hay partidos de futbol, no hay conciertos, no hay nada, Disneylandia, que nunca cierra, ya cerró. Todas las oficinas están trabajando desde su casa”, agregó.