Mario Castañeda, quien le da vida a la voz de Gokú en español, envió un mensaje de aliento para todos los seguidores de Dragon Ball, en medio de esta crisis que ha producido la pandemia del coronavirus en el mundo entero.

A través de sus redes sociales, Mario Castañeda exhortó a sus seguidores a cumplir con las medidas de prevención como lavarse las manos y otras medidas de protección para afrontar este temido coronavirus.

“Hola no soy Gokú, me encantaría tener los poderes de Gokú, no les puedo pedir simplemente que levanten las manos para hacer una gran Genkidama para acabar con esta pandemia COVID-19.”

Castañeda también le pidió a todos sus fanátivos cumplir con las recomendaciones de las autoridades como lavarse las manos y quedarse en casa.

“Hagánlo cuidense, cuiden a los suyo, los quiero a todos y les mando un kame hame ha, con todo mi ki”, manifestó Castañeda.

Al terminar su mensaje, Mario Castañeda hizo la voz de Gokú con unas palabras dedicadas a todos los seguidores de Dragon Ball, con un conmovedor ‘los amo'.

De esta manera, Mario Castañeda se sumó a la larga lista de celebridades que invocan a la ciudadanía a cumplir con las normas de los gobiernos y principalmente a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus.