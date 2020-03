La actriz Camila Sodi, protagonista de la nueva versión de la telenovela ‘Rubí’ y de la serie de Luis Miguel, dio positivo en la prueba de coronavirus junto a su hija. La mexicana confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”, informó la también sobrina de Thalia.

La actriz, que tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, compartió con sus fans algunos de los síntomas que ha experimentado, entre los que se encuentra el dolor de estómago.

“Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”, detalló la nueva Rubí.

Indicó además que se encuentra en pleno estado de recuperación y que durante la cuarentena que lleva al lado de su pequeña ha realizado algunos ejercicios suaves que la han ayudado mucho. “Me da mucho ánimo”.

Asimismo, hizo un llamado a todos sus seguidores a quedarse en sus casas para poder frenar la pandemia del coronavirus en el mundo.

"Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, recomendó la estrella mexicana. “Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, agregó.