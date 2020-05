Estrellas latinas como los mexicanos Natalia Lafourcade y Jesse & Joy, los colombianos Camilo y Piso 21 y la chilena Mon Laferte, entre muchos otros, se unirán este viernes en un festival organizado por MTV en favor de Médicos Sin Fronteras (MSF) y para animar a sus seguidores en esta etapa de cuarentena por el coronavirus.

El especial musical #MTVJuntosADistancia comenzará a las 20.00 hora local de México (01.00 GMT del sábado) y con ello la cadena televisiva busca, según explicaron en un comunicado, “unir y entretener a fans en esta época de distanciamiento social y dar mensajes de fuerza y aliento a través de la música”.

La presentadora del espectáculo será la youtuber Dhasia Wezka, y este será transmitido por televisión y “streaming” en simultáneo a través de MTV, VH1, Comedy Central, Paramount Network y en redes sociales por las páginas oficiales de MTV.

#MTVJuntosADistancia también buscará agradecer sus acciones a los profesionales de la salud que están combatiendo la pandemia mundial por coronavirus desde sus puestos de trabajo en todo lo largo y ancho del mundo.

En esta ocasión MTV une fuerzas con Médicos Sin Fronteras, que actualmente está combatiendo la enfermedad en Latinoamérica y en 70 países de todo el mundo a través de múltiples acciones.

Durante el festival participarán Molotov, Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade, Sofía Reyes, Ximena Sariñana, Camilo, Jesse & Joy, Mon Laferte, Danna Paola, Meme del Real, Tini, Piso 21, Morat, Lalo Ebratt, C. Tangana, Alemán, Feid y Fntxy.

Múltiples sectores se han visto perjudicados por el parón de actividades y la cuarentena debido a la COVID-19 y la cultura es uno de los que está saliendo peor parado, puesto que los eventos multitudinarios fueron los primeros en suspenderse y probablemente sean los últimos en volver a realizarse.

Aun así, desde el mundo de la cultura en general y la música en concreto muchos artistas y trabajadores de este sector han seguido trabajando detrás de las pantallas para ofrecer contenido a quienes están en casa y agradecen nueva música, contenido audiovisual o emisiones en directo.

Por ello, MTV organizó este especial como parte de la campaña #JuntosADistancia (o #AloneTogether) junto a las marcas de ViacomCBS de la que han surgido conciertos en acústico -MTV Unplugged At Home-, especiales de comedia y múltiples transmisiones en vivo.

Ambas compañías se unieron además al festival One World: Together At Home que fue presentado por Lady Gaga y en el que actuaron artistas de la talla de The Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin o Jennifer López.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

