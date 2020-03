Thalía acaba de sorprender a todos sus seguidores de Instagram pues, en medio de la psicosis generada por la propagación del coronavirus, se animó a revelar que - desde que era joven- padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que la ha ayudado en esta situación.

La cantante mexicana publicó un video en el que se puede ver cuando una persona estornuda y luego aparece el gato Tom -del dibujo animado “Tom y Jerry”- quien entra corriendo a un baño y utiliza todos los productos de limpieza para ‘desinfectarse’ y contó lo que esta situación representa en su vida diaria.

“Me everyday life! (Yo todos los días de mi vida) Lol OCD Virgo here. La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama Howard Hughes”, escribió inicialmente Thalía haciendo referencia al personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película “El aviador”, quien también tenía un TOC.

“Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación. Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puertas con un papel y un sin fin de rituales de limpieza, han sido una constante para mi”, agregó para luego explicar que “la obsesión causa angustia y estresa” y por ello hay que ser “conscientes de su entorno”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para darles algunas recomendaciones a sus fanáticos. “Lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell (desinfectante) y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. ¡Evita lugares públicos! En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga", indicó.

“Trata de organizar esto en una rutina diaria o pon una alarma para recordarte estos cuidados diarios. Todo con paz y tranquilidad, pero con precaución y consciente del cuidado de TODOS. ¡Ánimos guerreros! Juntos todos nos cuidamos. #flattenthecurve”, esto último en referencia aplanar la curva de crecimiento de los casos de coronavirus.