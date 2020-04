La supermodelo Naomi Campbell se reunió ayer con su colega Cindy Crawford, quien además es una de sus mejores amigas, para hablar en su programa “No filter with Naomi”, el cual se transmite por YouTube.

En la primera edición del espacio conducido por Campbell, las modelos hablaron sobre sus carreras, anécdotas y el difícil momento que vive actualmente el mundo debido a la propagación del coronavirus (COVID-19).

La modelo y empresaria señaló que tenía una visión incierta del futuro, por lo que espera un cambio de la ciudadanía para mejorar la situación. “Realmente no creo que las cosas sean como antes luego de la pandemia, en términos de higiene. Para mí, jamás será lo mismo”, comentó Campbell.

“Cuando tengamos este reinicio, por llamarlo de algún modo, pienso que debemos darle un descanso a la madre tierra, al planeta”, añadió la también empresaria.

Por su lado, Cindy Crawford admitió sentirse en una situación privilegiada ya que no tiene deudas. Sin embargo, detalló que le resulta extraño no poder hacer planes, porque no se sabe cuándo se volverá a la normalidad.

