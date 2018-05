Cristian Castro se quita la camisa en concierto, luce sus kilos de más y lo destruyen en redes [VIDEO]

No se inhibió. Cristian Castro no tuvo reparos en sacarse la camisa y mostrar sus kilos de más durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tabasco 2018. El episodio quedó registrado en algunos videos que ya circulan en las redes sociales.



Sin temor al que dirán, Cristian Castro se deshizo de su prenda al terminar su show, no sin antes menear su barriga al ritmo de la música.



Incluso se dio tiempo para bromear con sus kilos de más y se dio unas palmadas en la barriga, mientras el público lo aplaudía.

Antes de despedirse de los presentes, el artista le regaló la camisa a una niña que había subido al escenario para saludarlo.



Cristian Castro con kilos de más.

Esta no es la primera vez que Cristian Castro, dueño de una privilegiada voz, se muestra bastante desinhibido en público.



De hecho, el hijo de Verónica Castro hizo noticia en nuestro país el año pasado tras ser captado en el aeropuerto besándose apasionadamente con Evelyn Vela, la mejor amiga de Melissa Klug.



Lo apoyan. A sus fans no les importó que el cantante haya mostrado sus kilos de más durante el show. Por el contrario, le pidieron que interprete "otra canción más".

Sin embargo, la nueva imagen de Cristian Castro es blanco de burlas y memes en las redes sociales.



Los Simpsons también predijeron a Cristian Castro gordo pic.twitter.com/EsH1zuyTSA — Elmo Delo (@SgtNestor) 8 de mayo de 2018

Twitter riéndose de la panza de Cristian Castro. pic.twitter.com/KAR2PLuPuB — Lauri (@Telesita2) 8 de mayo de 2018

Ya puedo decir que tengo el físico de Cristian Castro pic.twitter.com/ssUhZKmEvh — Nak (@Yo_Nak) 8 de mayo de 2018