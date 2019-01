Critics' Choice Awards 2019: Lady Gaga triunfó con canción de “A Star is Born” | FOTOS

Tras obtener un premio en los Globo de Oro por “Shallow”, la canción que interpreta a dúo con Bradley Cooper, Lady Gaga ganó nuevamente en los Critic’s Choice Awards 2019.

La pieza musical compuesta por Lady Gaga y producida por Mark Ronson se coronó en la categoría ‘Mejor Canción’ de la gala.

Lady Gaga, emocionada, recibió el premio junto a uno de los coautores de la premiada canción.

“Esto significa el mundo para nosotros. Nunca olvidaré cuando escribimos esta canción juntos con Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando, y nunca olvidaré cuando toqué 'Shallow' a Bradley por primera vez”, señaló durante su discurso en los Critics' Choice Awards Lady Gaga.



La canción "Shallow" de "A Star is Born", compitió en la premiación con “All the Stars” de Black Panther, “Girl in the Movies" de Dumplin, “I’ll Fight” de RBG, “The Place Where Lost Things Go” de Mary Poppins Returns y “Trip a Little Light Fantastic” de Mary Poppins Returns.