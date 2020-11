Cynthia Klitbo sorprendió a sus seguidores al afirmar que se mudó a Perú por asuntos laborales. En una reciente entrevista al programa “De Primera Mano” contó que seguirá en nuestro país por cinco meses para colaborar en una comedia.

Se trata de una sitcom en donde interpretará a una mujer frustrada dedicada al espectáculo que es vetada en México. “Está muy divertida, por un lado, siempre he querido ir a otros lugares, pero no he podido”, contó.

Cabe señalar que la actriz perdió el contrato de exclusividad con Televisa en mayo. Es así que decidió considerar el proyecto en Perú y se encuentra en un departamento de Miraflores.

“Tiene vista al mar, está en Miraflores, todo eso que ves atrás son palmeras y playa, estoy muy contenta”, señaló.

Klitbo afirmó que se siente muy ilusionada de cambiar de aires en una ciudad muy bonita. Por otro lado, comentó que ha viajado con su hija, su asistente y sus mascotas.

VIDEO RECOMENDADO

Periodista de Televisa México habría sido herido por policías durante protestas

Periodista de Televisa México habría sido herido por policías durante protestas (TROME)