¿Daddy Yankee no quiere compartir el escenario con Luis Fonsi? | FOTOS

Daddy Yankee fue acusado de no querer estar en un mismo escenario con su compatriota Luis Fonsi en Chile. Debido a esto, varios conciertos programados en el país mapocho habrían sido cancelados.

Daddy Yankee y Luis Fonsi iban a ofrecer conciertos los días 5, 6 y 7 de octubre en Santiago, Concepción y Coquimbo, respectivamente. Según informó la productora del espectáculo, el intérprete de 'La Gasolina' tenía exigencias que no estaban en el contrato.

"La cancelación se debe a exigencias no estipuladas en el contrato impuestas en forma unilateral por el artista, las que tiene relación con la presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a compartir escenario", señaló la empresa Empire Digital Entertainment Group en un comunicado.

Por su parte, la empresa Perfect Partners, que representa a Daddy Yankee, informó que el reguetonero no se iba a presentar porque no se cumplió con un pago y no por Luis Fonsi. "No cumplió con los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros incumplimientos".

Asimismo, los representantes de Daddy Yankee precisaron que la productora encargada de los conciertos anunciaron un tercer concierto que no estaba dentro del contrato inicial. "Estaba sujeto a unas cláusulas económicas que tampoco se cumplieron".

"A petición de El Cartel se hicieron esfuerzos extraordinarios para intentar que los productores remediaran sus incumplimientos y así evitar lo inevitable que es esta cancelación" , señalaron.

Por su parte, Daddy Yanke manifestó que "lamenta esta situación inesperada" y espera poder regresar ante sus fieles seguidores en Chile tan pronto se resuelva está controversia en los foros pertinentes.