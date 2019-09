Dan Aykroyd confirmó su regreso a la franquicia de "Los Cazafantasmas" | FOTOS

¡Es oficial! El actor Dan Aykroyd, quien es recordado por interpretar a Ray Stantz en “Los Cazafantasmas”, volverá a dar vida a su icónico personaje en la nueva entrega de Sony.

Fue el propio Aykroyd quien confirmó la noticia en una entrevista con el podcast The Joe Rogan Experience, según recogió The Hollywood Reporter.

“Ya no estoy mucho en el cine. Tenemos la película de Cazafantasmas en la que estamos trabajando ahora y tendré que actuar en eso... El hijo de Ivan Reitman, Jason, ha escrito una nueva película llamada, bueno, será ‘Cazafantasmas’, la tercera película. Será todo, la mayoría de los personajes originales y luego las estrellas jóvenes”, reveló el actor.

Recordemos que Aykroyd coescribió el guión de la película original de “Los Cazafantasmas” que fue dirigida por Ivan Reitman y actuó en aquella entrega y su secuela de 1989, tras la cual estará ambientada esta nueva película.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles de la producción; sin embargo, en una pasada entrevista con ET Canada, Aykroyd dio a entender que los nuevos personajes tendrán algún tipo de vínculo con los protagonistas.

“Bueno, realmente necesitábamos entregarlo a una nueva generación, y no lo hicimos… Aunque la película de las chicas mantuvo vivo el concepto y las ideas, fue realmente buena y fueron geniales, no fue como dárselo a la nueva generación, los descendientes reales de los Cazafantasmas originales. Así que vamos a vincularnos con el ADN, antiguo y nuevo allí”, dijo Aykroyd a ET Canada sobre el reinicio de 2016.

Con el regreso de Aykroyd solo falta confirmar el retorno de Sigourney Weaver y las intenciones de volver a la franquicia de Ernie Hudson y Annie Potts. Todo mientras aún no habría un acuerdo para el retorno de Bill Murray. La nueva película de “Los Cazafantasmas” estrenará en julio 2020.