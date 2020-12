Daniela Cárdenas es uno modelo colombiana conocida internacionalmente por convertirse en una conejita Playboy. Estudió ingeniería industrial pero siempre supo que su pasión estaba en las pasarelas y las sesiones fotográficas. Su talento y belleza la llevaron a ganarse un lugar importante en el mundo del modelaje y ahora se ha pronunciado contra los prejuicios que existen sobre este mundo.

“Hemos estigmatizado un poco, y es con lo que quiero romper, que las modelos de Playboy son tontitas, no son muy inteligentes, que su vida es sexualizarse. Pero resulta que todos tenemos una vida, tenemos problemas, alegrías, tenemos familia; somos mujeres reales”, dijo Cárdenas a People en Español.

La modelo de origen colombiano inició una lucha para acabar con los estereotipos que hay sobre las playmate y habló sobre cómo son calificadas como objetos sexuales y que no son “envases vacíos”.

“Una cosa es que tú trabajes vendiendo una publicidad, representando una marca, pero por dentro tenemos algo, no somos envases vacíos, nosotras tenemos alma, espíritu, sentimientos”, agregó.

La modelo de origen colombiano habló sobre cómo las playmates son calificadas como objetos sexuales (Foto: Daniela Cárdenas/Instagram)

En otra parte de la conversación que tuvo Daniela Cárdenas con People en Español, comentó que todas las personas tienen el derecho y la posibilidad de sentirse sexys, hermosas, sensuales. “El sexo no es malo, sentirte sexy no es malo, dar y recibir placer no es malo, todo es algo natural. Es dejarlo de ver como un tabú y afrontarlo con mucha realidad”, señaló.

Daniela Cárdenas pretende promover “la autoaceptación para abrazar nuestros cuerpos” y le gustaría que su mensaje se escuchara en todo el mundo. Ella comentó que muchas veces los mismos hombres, maridos o novios, ejercen ese tipo de violencia psicológica sobre el cuerpo de las mujeres.

“Son cosas infundadas por la sociedad, por el patriarcado, el comercio, la publicidad”, confesó. “Hay mujeres que, incluso, se han quitado la vida por sentir vergüenza de su propio cuerpo, de sus formas”.

La joven ha trabajado desde los 15 años en las pasarelas y conoce muy bien las inseguridades que sufren muchas mujeres dentro de este medio.

“Nuestro cuerpo es algo que debemos agradecer, es algo que Dios, la vida nos regaló. Los defectos nos hacen reales”, mencionó.

Daniela Cárdenas pretende promover “la autoaceptación para abrazar nuestros cuerpos” (Foto: Daniela Cárdenas/Instagram)