Daniela Luján es una reconocida actriz y cantante mexicana. Ella es muy recordada por haber trabajado en diversas telenovelas infantiles, pero la que la llevó al éxito fue Luz Clarita y luego volvió a posicionarse como una gran interprete al reemplazar a Belinda en Cómplices al rescate.

Hoy a sus 32 años y alejada de la pantalla chica, la también cantante dio a conocer abiertamente que no está entre sus planes convertirse en madre pero aseguró que sí cree en el matrimonio. Esto ha ocasionado mucha polémica en redes sociales y sus fans la han apoyado completamente.

En una reciente entrevista que sostuvo con Odín Dupeyrón , Daniela Lujan también ha dicho que tiene poderosas razones para haber tomado esta decisión y las dio a conocer.

¿POR QUÉ DANIELA LUJAN NO QUIERE TENER HIJOS?

Daniela Lujan conversó con Odín Dupeyrón y él le preguntó si deseaba ser madre, a lo que la artista respondió con una negativa, además declaró que estaba agradecida que su decisión no fuera cuestionada ya que para haber determinado eso tenía fuertes argumentos a su favor. La actriz destacó que su vida ya la tiene planeada y en este plan sí entra el matrimonio.

Luján considera que los hijos son una gran responsabilidad por lo que admira a quien ejerce la maternidad, sin embargo, ella eligió no vivir esta faceta. La actriz reveló que su madre no está de acuerdo con esta decisión, pero aseguró que sí está orgullosa de que sepa decidir sobre su cuerpo.

Daniela Luján recibió un total apoyo de parte de los seguidores del programa como de sus fans, ya que en ocasiones anteriores había sido cuestionada por su postura. Pero ella ha salido al frente a defender su decisión, ya que asegura que el hecho de no ser madre no le impide ser plena y feliz, además que eso no es una obligación.