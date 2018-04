Daniela Vega: La estrepitosa caída de la actriz y su emotivo discurso en los Premios Platino 2018 [VIDEO]

La chilena Daniela Vega fue la gran estrella de la noche en los Premios Platino. La actriz se llevó la mejor interpretación femenina por su trabajo en "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio, pero momentos antes de su premiación sufrió una aparatosa caída que fue captada por las cámaras del evento.



Daniela Vega iba a presentar uno de los premios y cuando hacía su ingreso al escenario de los Premios Platino resbaló en uno de los escalones y fue a dar al suelo. Pero luego se levantó sin problema y siguió su camino, no sin antes hacer un gesto de "estas cosas pasan".



Sin embargo, tras recibir el premio a mejor actriz, Daniela Vega hizo mención a esta caída, pero de forma magistral. "Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado (levantado); les invito a levantarse una y otra vez", lo que le valió el aplauso unánime del público.



Asimismo, Daniela Vega hizo un llamamiento a favor de "las mujeres, los derechos humanos y las personas olvidadas", y acabó clamando: "¡Viva el cine!"

La película "Una mujer fantástica", ganadora del premio Óscar a mejor filme extranjero, es un grito contra la discriminación y los prejuicios de la sociedad ante las personas transexuales.

La interpretación de Daniela Vega en este filme ha sido galardonada por los premios del Festival de Cine de Lima, los Premios Fénix de cine iberoamericano y el Festival Internacional de la Habana, entre otros.



La V edición de los Premios Platino de cine iberoamericano tuvo lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque ecoturístico Xcaret, situado en la mexicana Riviera Maya.