La exMiss Colombia y conductora de televisión, Daniella Álvarez demostró, una vez más, su gran valentía para afrontar las consecuencias de la isquemia que le provocó la ampuntación de su pierna izquierda al anunciar con calma que su pie derecho no volverá a funcionar.

Daniella se tomó un tiempo para grabar un video donde explica los detalles de sus resultados médicos, pero lo principal fue que aceptó está noticia con mucha valentía y aseguró que seguirá dando lo mejor de sí para continuar con su vida.

“Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios, tenemos Fe y Esperanza entendemos que todo ocurre PARA algo. Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos”, dijo Daniella Álvarez.

“Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona. Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme @benyingszgo @kmyescudero @cenforce_ @ottobockandina @jguevarafisiatriaoyp gracias a ellos y a ustedes que todos los días me dan tanto cariño y motivación”, añadió la presentadora de TV, quien no deja de sorprender por su fuerza de voluntad para seguir adelante.

Daniella Álvarez también contó que su médico le ha recomendado seguir con sus terapias pues es posible que en un futuro su pie derecho pueda volver algo a tener de sensibilidad e incluso ligeros movimientos.