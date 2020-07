Danna Paola es una de las celebridades mexicanas con mayor aceptación internacional por su participación en la serie “Élite” de Netflix, pero el camino para la tan ansiada fama fue largo, arduo y lleno de dudas. Así lo dio a conocer la actriz en una reciente entrevista para la revista GQ México.

En conversación con dicho magazine, la joven estrella reveló que a los 14 años se cuestionó sobre si debía seguir en el mundo artístico porque ella sentía que estaba sacrificando muchos momentos de su vida, como el colegio.

“A mis 14 años, edad en la que la adolescencia también me pegó, decía: ‘Ya no quiero actuar, ya no quiero cantar, ya quiero dejar lo del mundo de caramelo’. Me resultaba difícil entender el universo donde yo estaba desarrollando mi vida, perdiéndome cosas, sacrificando el colegio, no tener una graduación, no ir a cumpleaños...”, confesó Danna para GQ México.

Además, la cantante se refirió al machismo y al bullying en redes sociales. “Ha habido cosas de las que no estaba consciente que me pasaban: machismo, misoginia y, por supuesto, violencia. Sucesos que pensamos que son normales porque, de alguna manera, así nos educaron y porque en México, especialmente, existe mucha gente muy machista”, dijo.

“Todas las experiencias que he tenido en mi vida, relaciones tóxicas, comentarios, agresiones por Twitter, bullying, todo eso lo hemos sostenido, y no nos habíamos dado cuenta, hasta que decidí tomar las riendas de mi carrera, aprender a ser una mujer independiente, renacer de mis cenizas y eliminar a gente tóxica de mi entorno. Para mí, es muy importante como mujer, también como actriz y cantante, poner sobre la mesa todas estas situaciones y no volver a quedarme callada nunca más, ya sea a través de mi música, una campaña o un apoyo, y ayudar al feminismo”, agregó.

Danna Paola también recalcó que en la actualidad es mucho más consciente del camino que quiere para su carrera, donde su vida personal continuará en la privacidad de su hogar.

“He aprendido a hacer caso omiso de ciertas cosas, pero si me agarran en mis cinco minutos, ya no voy a callarme. De verdad, creo que hay gente que sí merece que se le responda porque es muy imprudente. Hay personas que tienen el poder de destruir a los demás; hay otras que se suicidan por comentarios, por likes. Seamos conscientes de cómo usamos las redes sociales. Yo hoy las uso para el bien, para apoyar, compartir mi música y estar en comunicación con mis fans, pero no para mostrar mi vida personal. Eso es algo privado”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

“TQ Y YA”, lo nuevo de Danna Paola en YouTube

Danna Paola estrena "TQ Y YA" y celebra el mes del orgullo LGBTQ 25/06/2020