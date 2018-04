Danna Paola y su estremecedor relato sobre escena que tuvo que grabar en telenovela 'María Belén' [FOTOS]

'María Belén' fue una de las telenovelas que lanzaron a la fama a la actriz mexicana Danna Paola , quien a pesar de tener más de 20 años, sus seguidores la siguen recordando como aquella tierna pequeña que vivió muchas aventuras para ser feliz.



Hace unos días en su cuenta de Instagram, Danna Paola publicó una fotografía que enterneció a todos sus seguidores, pero su relato también preocupó a sus fanáticos, pues pensaron que cuando grababa las escenas de 'María Belén' pudo morir.

"Sonreía disimulando mi miedo al no saber si me comería la mano... pero “ME VALE” siempre me hizo feliz mi yegua 'Testaruda", escribió la actriz Danna Paola en Instagram.



Los fanáticos de Danna Paola no dudaron en alabar su valentía y expresarle todo su cariño en los comentarios. La actriz sabe que gracias a su papel en 'María Belén" pudo hacer realidad sus sueños y en sus redes sociales no pierde la oportunidad de subir imágenes cuando grababa esta telenovela.