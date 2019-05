¡No será ella! Danna Paola descartó tajantemente que vaya a protagonizar el remake de “Quinceañera” | FOTOS

La actriz y cantante mexicana Danna Paola puso fin a las especulaciones y negó que vaya a protagonizar el remake de la telenovela “Quinceañera”, aunque dijo que realizará un nuevo proyecto próximamente.

La actriz de la serie la serie de Netflix “Élite” estuvo el pasado domingo en una firma de autógrafos de su nuevo disco titulado “Sie7te” en México, y ahí aclaró cuál es su situación actual.

“Están haciendo un montón de remakes, veo que está muy de moda. ¿Si yo actuaré ahí? No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando ‘Élite’, estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela… Hay una sorpresa de otra cosa, pero no es eso”, manifestó Danna Paola.

“Estar viviendo allá me cambia mucho. Estoy muy contenta, muy a gusto. Me acabo de presentar en algunos festivales de radio y (me gusta) poder complementar la actuación con la música. Tengo muy buenos amigos, mi familia madrileña por allá, la gente es divina”, agregó.

Danna Paola también dijo que no es una de las actrices que priorice el dinero, sino los proyectos que le llamen la atención y la ayuden a crecer.

Por otro lado, Danna Paola fue consultada por el título de su disco “Sie7te” y dijo que lo eligió por la importancia del 7 en su vida: el cumpleaños de su mamá tiene un siete, el día que estrenó un musical, el nacimiento de su sobrina fue en 2017 cuando se animó a escribir la música del álbum.