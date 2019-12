Danna Paola se ha convertido en una de las actrices más populares de estos tiempos. La recordada “María Belén” se abrió paso en España y logró formar parte del elenco de “Elite”, la serie de Netflix , que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Pero no todo es color de rosa en la vida de la joven, ya que además de recibir amor por parte de sus fieles seguidores, también ha tenido que soportar muchos ataques.

No cabe duda que el éxito le brilla a la artista mexicana, pero también ha tenido que hacerle frente a la gran cantidad de criticas de los haters que la han acusado de abusar del bisturí, la criticaron por su peso, hicieron memes burlándose de su físico e intentaron humillarla asegurando que utiliza demasiados filtros en sus fotos.

En las últimas semanas, Danna Paola ha recibido numerosas críticas e insultos ofensivos por su aspecto, su trabajo y sus decisiones. Unos ataques que han hecho que levantara la voz en contra de sus detractores para enviarles un claro mensaje sobre lo que están haciendo.

Danna Paola l envió un claro mensaje a sus detractores y pidió que sean reales (Foto: Instagram)

¿QUÉ HA DICHO DANNA PAOLA SOBRE LOS HATERS?

Danna Paola ha dicho ¡basta ya! a las criticas desmesuradas y a los insultos que ha recibido a lo largo de estas últimas semanas por sus aspecto físico, los filtros en sus fotos y más.

“No por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario”, aseguró la protagonista de “Élite” al programa Sale el Sol, de Imagen Televisión. “Si somos mujeres y también somos voces, que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene, lo voy a hacer”, añadió.

Durante la entrevista, la actriz aseguró que después de 20 años de carrera ha aprendido a convivir con las críticas. Y aunque insistió en que ningún famoso debe aguantar faltas de respeto, confesó que no deja que las críticas le afecten.

“Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal, y es algo que yo he ido aprendiendo. No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy. Para mí lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado, y poco a poco, aunque nunca es fácil, hay altas y bajas”, expresó para el programa “Sale el Sol”.

Aunque asume que las críticas “vienen en el paquete” cuando uno es artista, no comprende que algunas personas la insulten por “ser real”. Para ella, sus redes sociales son “una herramienta de trabajo” que utiliza para comunicarse con sus fans de la forma “más real posible", algo que no piensa cambiar.

“Yo creo que alguna crítica sobre tu físico, que si esto que si lo otro. No a todo el mundo te va a decir ‘me encantas’. O sea todo el mundo va a ser diferente, cada quien tiene diferentes gustos, somos humanos, no somos perfectos, y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real. Entonces, hay que apoyar más a lo que es real. Claramente, la gente se siente más identificada contigo”.

Sobre el hecho de utilizar demasiados filtros, Danna Paola, ha dicho que no va a dejar de utilizarlos, porque le encantan: “O sea, es algo que nos ayuda a todos”, dijo sin darle gran importancia.

Antes de finalizar la entrevista, envió a sus fans y a sus detractores un último mensaje: “Hay que amarse como uno es, uno no es perfecto, y nadie es perfecto, love yourself (ámate) por favor”, pidió la cantante.