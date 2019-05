Brooklyn Beckham y su novia Hana Cross tienen que ser separados tras escandalosa pelea en Cannes

Brooklyn Beckham y Hana Cross tan solo tienen seis meses de relación pero ya causan polémica por sus escandalosas peleas. Y es que el hijo de David Beckham fue visto protagonizando una violenta escena con su pareja en el festival de Cannes.

La controversial pareja se mostró por primera vez en público en el festival de Cannes durante el estreno de Once Upon a Time... in Hollywood, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

A pesar de que desfilaron juntos en la alfombra roja y posaron muy cariñosos, horas más tarde Brooklyn Beckham y Hana Cross tuvieron que ser separados por agentes de seguridad durante una pelea.

Todo ocurrió durante la noche de cierre de Cannes, cuando la pareja comenzó a pelear frente a decenas de testigos al exterior del restaurante del hotel Martínez, informó el medio británico The Sun.

Según el referido periódico, Hanna Cross y Brooklyn Beckham estaban almorzando cuando la modelo se molestó con el hijo de David Beckham, tomó su celular de la mesa y se fue. "Todo fue muy dramático. Fueron a Cannes por unos días, pero comenzaron a discutir casi de inmediato", dijo un testigo a The Sun.

"Habían tomado un par de tragos y comenzaron a intercambiar insultos. Las cosas escalaron rápidamente y comenzaron a gritarse. La seguridad los separó", dijo el mismo testigo. "Brooklyn se pone celoso fácilmente y no disfruta de toda la atención masculina que estaba reciniendo su novia", agregó.