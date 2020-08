El reguetonero puertorriqueño De La Ghetto lanzó este viernes su nuevo disco, “Los Chulitos”, sobre el que dijo a Efe que contiene “la crema de la crema” de la música urbana por su trabajo de producción musical y las participaciones estelares de veteranos y noveles artistas del género.

“Tú vas a escuchar ‘la crema de la crema’. Para alguien que conoce de mi música, que sabe que no va a tirar en un solo estilo, sino varios y todos los gustos musicales, y que cuando estoy en el estudio me gusta crear y ser diferente. Cuando un seguidor mío escuche el disco, va a decir: ‘eso es lo que esperaba’”, indicó.

Y entre los artistas invitados a “Los Chulitos” están los ya establecidos artistas boricuas Arcángel, Farruko, Jowell y Randy, Ñengo Flow, Cosculluela, Lenny Tavárez y Justin Quiles, así como los noveles Dalex, Darell, Miky Woodz y Rauw Alejandro, así como el dominicano El Alfa y el colombiano Manuel Turizo.

Igualmente, en la parte de producción musical de las 19 canciones, De La Ghetto trabajó con “muchos productores” de Puerto Rico, otros “que nadie conoce” de Nueva York y República Dominicana, y con el dúo africano Sons of Sonix, quienes trabajaron en el pasado disco de Justin Beiber, “Changes”.

LA CALIDAD MUSICAL DE “LOS CHULITOS” ES DEL AÑO 2030

“Estamos en una era de creatividad. La gente quiere escuchar música buena, calidad. Y en este álbum lo demostré. También me salí de la caja de lo que está sonando por ahí. Es un ‘flow’ (estilo) del año 2030”, describió.

“Los Chulitos”, el segundo disco de De La Ghetto bajo Warner Music después de “Mi Movimiento”, estaba pautado para lanzarse en febrero pasado, pero debido a que para esa fecha la pandemia del COVID-19 comenzó a infectar a miles de personas, la disquera decidió detener la publicación del álbum.

“Estaba triste, confuso, no sabía lo que estaba pasando. Detuvieron la temporada de la NBA, cerraron los centros comerciales y las escuelas. Pensaba que era pasajero. Pero cuando se puso serio, dije qué es esto”, recordó.

LA PANDEMIA AYUDÓ A REHACER EL DISCO COMPLETO

La decisión de detener la fecha de lanzamiento del disco, no obstante, ayudó a De La Ghetto a analizar mejor el álbum, cambiándolo “casi completo”, según confesó el artista a Efe.

“Mi enfoque era dar lo mejor de mí para este álbum, lo que yo, mi equipo de trabajo y mi familia era lo mejor para mi fanaticada. A lo mejor el tema que no pensaba que sea el palo (éxito), es el palo. La música es misteriosa”, indicó.

Y es que según dijo Rafael Castillo, nombre verdadero del artista, originalmente Arcángel, Cosculluela, Ñengo Flow, Farruko, Jowell, Randy ni Nicky Jam formaban parte de “Los Chulitos”.

“Reabrimos el disco, y estaban tan felices, porque al rehacer el disco, ya no tenía esa presión de tener que entregarlo a tiempo y a la fecha que la disquería me había pedido”, sostuvo. “Entonces, eso me dio tiempo de crear y tener mi calma para hacer magia. A veces la gente quiere sacar música por sacar música, pero ahora tenemos mayor tiempo de crear por no estar viajando para las giras de conciertos”, agregó.

LA PANDEMIA AYUDA A LA UNIÓN FAMILIAR

Y pese a que la gira de espectáculos se le cancelaron debido a la pandemia, De La Ghetto, con 15 años de carrera, agradeció el tiempo alejado de los escenarios para compartir con su familia, integrado por su esposa de 14 años y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 2.

“Yo estaba acostumbrado a estar de avión en avión todos los meses. Ahora, agradecido de que todavía podemos hacer música, y adaptándonos. Ya para enero o febrero tengo varias giras pendientes”, adelantó.

“Yo creo que fue lo mejor que me pasó. La vida a veces actúa en de manera misteriosa”, reflexionó el artista, nacido en Nueva York, pero criado en la barriada popular La Perla, en el Viejo San Juan, y el residencial público Villa España, también en la capital.

De La Ghetto, quien fue nominado a dos premios Latin Grammy en el 2019 por su disco “Mi Movimiento” como “Mejor Álbum Urbano”, informó además que firmó, bajo su compañía, Latin Nation, a un artista boricua, con el propósito de convertirse en un productor musical más.

