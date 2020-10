De La Ghetto, recordado por su éxito ‘Sensacion del bloque’ y por integrar uno de los duetos más populares de la música urbana junto a Arcángel, estrena su segundo disco ‘Los Chulitos’, en el que incluye colaboraciones junto a Nicky Jam, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Farruko, Manuel Turizo y muchos más.

En entrevista con Trome, De La Ghetto cuenta detalles de su nueva producción y, además, abre su corazón para revelar los duros momentos que afrontó en su juventud cuando descubrió que su padre estaba ligado al mundo del narcotráfico y de cómo desistió de seguir sus pasos gracias a la ayuda de la música.

De la Ghetto, ‘Los Chulitos’ es un disco que muestra una evolución en tu música…

‘Los Chulitos’ es mi segundo disco y te puedo decir que es de los mejores proyectos que he hecho en mi vida. Es un disco muy alegre, tiene calle, es muy colorido. Tiene 18 canciones y es de los mejores álbumes de reggaeton de este año. Es un disco que tu le pones play de la 1 a la 18 y no te va a aburrir.

En este disco también participa Arcángel. ¿Hay planes para un reencuentro musical en el 2021?

Es la idea. Con Arcangel queremos reunirnos con un nuevo proyecto, pero queremos ir calentando el nombre de ‘Arcangel & De la Ghetto’. Estamos sacando temas, remixes y colaboraciones. Además de las canciones que estamos haciendo él y yo, van a salir más canciones como ‘featurings’.

‘La sensación del bloque’, uno de tus temas más populares, está por cumplir 15 años y sigue más vigente que nunca

‘La sensación del bloque’ es un tema que al sol de hoy la gente lo canta como si fuera nuevo, suena aún moderno, como si lo hubiéramos hecho el año pasado. Esa es la idea cuando haces música, tratar de hacer un clásico. Yo nunca me he considerado un artista de hacer ‘trending’. Lo ‘trending’ se acaba rápido porque dura hoy, mañana se acaba y la gente se olvida de ti. La gente no se acuerda de los ‘trendings’, se acuerda de los clásicos. Esta canción marcó mi vida para siempre, viajé por el mundo con este tema.

¿Qué se debe tener en cuenta para hacer que un tema musical se convierta un clásico?

No forzarlo, hacerlo de corazón y que decida el público. Todo lo que yo hago lo hago de corazón. Antes de ser cantante soy fanático de la música y, cuando estoy creando, me gusta poner el 100% en mis proyectos.

¿Qué cambios musicales reconoces entre el reggaeton antiguo y el actual?

‘La sensación del bloque’ es como un R & B con Reggaetón. No veo un cambio musical, lo que veo es un cambio digital. Nuestro género viene de la calle, del barrio y para ese tiempo (2005), era bien difícil que alguien de bajo recursos tuviera computadora con internet. Entonces lo que hacía era hacer cds pirateados y los regalaba, yo no los vendía. Los regalaba para hacer ‘party’.

Hace poco comentaste lo que sucedió con tu padre y su relación con el mundo del narcotráfico ¿Vivir esta situación cambió la perspectiva de tu vida?

Cuando supe lo de mi padre, supe a qué se dedicaba, yo vivía con mi abuela y no tenía muchos recursos. Quería obtener cosas, quería ser maleante, narcotraficante, malandro de la calle a mis 17 años. Estaba confundido y como yo había conocido la historia de mi padre que estaba en eso, entonces yo quería ser como él, sin conocerlo. El murió bien joven a los 21, pero tampoco quería acabar así. Estaba entre la espada y la pared.

¿Qué te hizo desistir?

La música siempre fue mi escapatoria. Habian dias que estaba bien deprimido con mi vida y quería cometer una locura y escuchaba una canción o veía un video musical y me cambiaba la perspectiva en segundos. Siempre quería hacer música pero no tenía recursos de nada, estaba en cero. Mi fe en Dios y en la música me salvó de las garras de la calle

¿La religión y el reggaeton son compatibles? Muchos consideran que son como antónimos

Yo respeto todas las religiones. En mis momentos más difíciles le rece a Dios y créeme, yo lo sentía. Hay un Dios, pero no se que decirte que Dios sea. La gente cree en muchas cosas pero para mí todo es lo mismo. Creo en la energía positiva si tu haces bien a alguien, tu recibes el bien.

¿El reggaeton está acabando? Qué les dirías a tus haters.

Que sigan criticando, mientras más critiquen, más nos pegamos. Jajaja. Es la real.