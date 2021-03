Fernanda Castillo es una de las actrices mexicanas más exitosa de los últimos años y hoy disfruta al máximo de su etapa como mamá al lado de Erick Hayser, con quien ha formado una hermosa familia. Sin embargo, no ha sido fácil para la interprete, pues en enero ingresó al hospital de emergencia debido a algunos problemas que tuvo a tan solo unos días de dar a luz. Por suerte las complicaciones fueron superadas y hoy la actriz valora incluso los momentos más difíciles de la maternidad y celebra la vida, compartiendo detalles de su nueva familia.

No cabe duda que la nueva vida de la recordada ‘Mónica Robles’ ha cambiado por completo y utiliza su cuenta de Instagram como un diario, donde cuenta sus experiencias en su nuevo rol como madre. Y es que la actriz considera que no es un camino fácil el encargarse de un ser humano. Pese a ello, disfruta cada momento junto a Liam y Erick Hayser.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en su vida, ya que Fernanda Castillo reconoció que en el pasado, sobrepasó algunos límites por sus parejas. Ahora, con más experiencia y una familia, la actriz volteó al pasado para admitir que sus errores la hicieron aprender mucho de sí misma.

"Había escuchado tantas cosas sobre las dificultades de la lactancia que tenía mucho miedo de como sería mi proceso", contó en un post (Foto: Instagram/Fernanda Castillo)

FERNANDA CASTILLO Y LOS AMORES DE LOS QUE SE ARREPIENTE

En 2016, Fernanda Castillo dio una entrevista a la revista TVyNovelas y contó algunos pasajes de su vida pasada amorosa.

La interprete reveló que tenía un mal concepto del amor y fue por esa razón que permitió muchas cosas a sus exparejas.

“Cuando era más chava excedía mucho mis propios límites, porque me enseñaron que amar es darlo todo a cambio de nada, que el amor es incondicional. Yo creía que era como en las novelas donde uno ama, y aunque te den una cachetada, tú pones la otra (mejilla). Nunca me golpearon, lo digo sólo como un ejemplo. Ahora sé que no, que hay que respetarse a uno mismo para que la otra persona te respete”, mencionó la actriz a la revista TVy Novelas.

Aclaró que, aunque no ha tenido relaciones enfermizas, sí se impresiona al recordar sus relaciones pasadas: “Tuve algunas (relaciones) en las que ahora pienso: ‘¿Qué estaba haciendo ahí?’. Desde la preparatoria, si volteo a ver a mis ex, digo: ‘¿Cómo pude?’. Pero de todo se aprende. Llegué a ser permisible porque tenía una idea errónea de lo que era amar”, aseguró.

Ahora que han pasado algunos años, Fernanda ha evolucionado y con ella su idea del amor. Esto le ha permitido construir una familia maravillosa al lado de Erik Hayser y sin duda, ahora disfruta de esta hermosa etapa en su vida.

Erik Hayser conoció a Fernanda Castillo en la obra de teatro “Password”. Con el tiempo, la pareja se convirtió en una de las favoritas y más estables del mundo del entretenimiento (Foto: Instagram/Erik Hayser)