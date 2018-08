Demi Lovato se pronuncia. Tras más de dos semanas de estar en el hospital por sufrir una sobredosis, la cantante y actriz envió un mensaje a través de sus redes sociales a todos sus amigos y fanáticos.

"Siempre he sido transparente sobre mi camino por la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca con el tiempo. Es algo con lo que tengo que seguir superando y no lo he hecho aún", escribió Demi Lovato en Instagram.

La cantante de 'Sober' agradeció en primer lugar a sus devotos fanáticos. Demi Lovato indicó que gracias a sus pensamientos positivos y sus oraciones, pudo mejorar durante estas semanas tras ser hospitalizada de emergencia.

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme con vida y bien. A mis fans, siempre estoy agradecida por todo su amor y apoyo durante estas semanas e incluso, desde antes. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar durante este difícil momento", escribió Demi Lovato.

La cantante agradeció también el apoyo de su familia y todo el staff médico del hospital Cedars- Sinai de Los Ángeles. Demi Lovato aseguró que sin su apoyo ella no estaría viva escribiendo el mensaje que difundió en redes sociales.

"Quiero agradecer a mi familia y mi equipo, al staff de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta para todos ustedes," continuó Demi Lovato.

La expareja de Wilder Valderrama aseguró que ahora iniciará el proceso de recuperación y por eso se enfocará solo en eso, dejando su carrera de lado por algún tiempo. Demi Lovato indicó que espera salir pronto de toda esta situación con el apoyo de todos los que la rodean.

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y el camino a la recuperación. El amor y el apoyo que todos me han mostrado no lo olvidaré jamás y estoy esperando el día donde pueda decir que llegué al otro lado del camino. Seguiré luchando. Demi", finalizó el mensaje publicado en Instagram.

