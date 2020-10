Demi Lovato volvió a mostrarse tras la ruptura de su compromiso con el actor Max Ehrich, el cual se dio hace un par de semanas. Esta vez la cantante habló sobre cómo se dio cuenta que era bisexual.

Mediante el evento en Facebook “Coming out day 2020”, Lovato reveló que estaba viendo la película Cruel Intentions (1999) cuando se dio cuenta que le gustaban también las mujeres.

“Definitivamente fue cuando era joven y definitivamente no debería haber estado viendo ‘Cruel Intentions’ pero lo hice y fue esa escena en la que se besaron en el césped del parque”, contó Lovato.

Cabe resaltar que en la dicha escena Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar) le enseña a Cecile Caldwell (Selma Blair) cómo besar. Esta se convirtió en un icono de las películas pop.

“Yo estaba como ‘oh, espera un minuto, realmente me gusta, quiero probarlo’. Luego cuando tenía 17 años, me deprimí y mucho”, contó mientras conducía la transmisión en Facebook.

“Se lo conté a casi todos mis amigos y a mi hermana mayor cuando tenía 17 años. Esas fueron mis tres fases: amigos, padres, público”, añadió.

Del mismo modo, Demi Lovato contó cómo le dio a su mamá la noticia que era bisexual. “Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, la quería llamar y decirle como ‘Hola mamá, solo para que sepas, voy a salir en una cita con chica y quiero que sepas lo que estaba pasando’”, contó.

“Para mi fue una llamada muy emocional. Para ella fue simplemente decirme ‘quiero que seas feliz, si es con un hombre o una mujer, lo que sea, quiero que seas feliz’. Soy muy afortunada de poder haber tenido esa experiencia”, agregó.

Sobre sus canciones, Lovato señaló que muchas veces sus seguidores han tomado sus letras y pensaron que estaban dedicadas a chicos. “Hubo momentos en que escribí canciones sobre chicas, pero mis fans pensaron que escribí sobre chicos”, concluyó.

