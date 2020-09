Demi Lovato y Max Ehrich ya no llegarán al altar. Una fuente cercana a la pareja se comunicó con la revista People y reveló que la cantante de “Confident”, de 28 años, y el actor de “The Young and the Restless”, de 29, han cancelado su compromiso.

“Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras”, dijo la fuente para la revista estadounidense.

Según la misma persona, las celebridades pusieron fin a su historia de amor en buenos términos por sus recargadas agendas.

“Se respetan y se aman, y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos”, añadió.

La separación de Lovato y Ehrich se produce dos meses después que el actor le propusiera matrimonio a la exchica Disney en Malibú el 22 de julio de 2020 pero ahora todo es parte del pasado.

