Amazon Prime Video desveló este lunes la primera imagen del actor norteamericano Jensen Ackles como “Soldier Boy” en la tercera temporada de “The Boys”, la exitosa serie original de esta plataforma de cine y series.

El supertraje que lleva Ackles fue diseñado por Laura Jean Shannon (The Boys, Iron Man, Jumanji: Welcome to the Jungle) y el artista conceptual Greg Hopwood (The Boys, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)- y The Hunger Games: Mockingjay. Part 2).

Sobre el diseño del traje de Soldier Boy, Shannon señaló que “Soldier Boy es el malo original. Nuestro objetivo era resaltar una era pasada de masculinidad y valentía. Con ese historial, nos aventuramos a crear una imagen totalmente americana basada en la funcionalidad de un soldado militar con una gran dosis de fanfarronería de vaquero del lejano oeste”.

“El actor tenía que tener el aspecto de Steve McQueen y una actitud de John Wayne, y por suerte Jensen Ackles encarna todo eso”, añade Shannon.

Consciente de que Soldier Boy es el personaje favorito de los fans de las novelas gráficas originales, el director, guionista y productor Eric Kripke otorgó mucha importancia a este traje: “Cuando elegí a Jensen para el papel de Soldier Boy, lo primero que le dije fue: ‘Estoy muy emocionado por ti, por el increíble proceso que vivirás con LJ, nuestra diseñadora del supertraje”.

“LJ ha creado una obra de arte que hace honor al Soldier Boy de la Segunda Guerra Mundial en los cómics, pero que toma una nueva y elegante dirección. Y si creéis que la foto es genial, esperad a ver a Jensen en acción. Es uno de mis trajes favoritos”, añade Kripke.

