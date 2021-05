Hace unos días vivió a su lado uno de los momentos más emocionantes de su carrera y en pleno Día de la Madre le agradeció por una gran enseñanza. La cantante Jennifer Lopez recurrió a su cuenta de Instagram para saludar a Guadalupe Rodríguez y recordar la mejor enseñanza que le inculcó desde que era niña, algo que emocionó a sus seguidores este 9 de mayo.

Usando un video que grabaron hace poco como parte de una campaña para su línea de productos de belleza JLo Beauty y en el que también aparece su pequeña hija Emme, de 13 años, la expareja de Alex Rodríguez escribió un sentido mensaje a su progenitora, de 75 años.

El mejor recuerdo

A sus 51 años, Jennifer Lopez trajo a su mente y al conocimiento de sus fieles seguidores una gran enseñanza que la acompaña hasta el día de hoy y que su madre Guadalupe Rodríguez se la enseñó.

“Fue mi mamá quien nos inculcó desde muy pequeños que podíamos hacer cualquier cosa. Esto fue algo que realmente se me quedó grabado. Ser mamá es mi mayor alegría, y hoy pienso en mi mamá y en todas las mamás. Este es tu día, y espero que estés rodeada de amor, gratitud y aprecio… ¡disfrútalo!”, escribió JLo junto a los hashtags de #FelizDíaDeLaMadre “LoObtuveDeMiMamá y #MamáBrillaMejor.

Juntas en concierto

Este no ha sido el único mensaje que Jennifer Lopez dedicó a su mamá en las últimas horas. Durante su presentación en el concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, para que las vacunas lleguen a todos los países, Jennifer Lopez pidió que su madre Guadalupe Rodriguez la acompañe en el escenario. Juntas protagonizaron un emotivo momento.

Jennifer Lopez y su madre Guadalupe Rodriguez se mostraron muy cariñosas y cantaron a dúo. (Foto: AFP)

Luciendo un espectacular y escotado jumpsuit plateado del diseñador Zuhair Murad lleno de flecos, lentejuelas y plumas, JLo le dio la bienvenida a su mamá quien llegó vestida con un pantalón negro y una blusa de lunares. Ambas entonaron una particular versión de ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond, tema que su progenitora le solía tararear cuando era pequeña.

Mediante su cuenta de Instagram y en pleno Día de la Madre, Jennifer Lopez compartió lo emocionante que fue estar con su mamá en el escenario del concierto.

“Qué momento tan increíble y dulce estar cantando en vivo en el escenario frente a una audiencia en #VaxLive con mi madre. ¡Gracias @glblctzn por invitarme! ¡¡¡Feliz Día de la Madre!!! #SweetCaroline #SweetJennifer. Amo a mi mami”, escribió.