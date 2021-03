Star Channel presenta este lunes 8 de marzo un homenaje por el “Día Internacional de la Mujer”, con una selección de sus mejores cintas protagonizadas por mujeres, además de episodios temáticos de “Los Simpsons” para reír, emocionarse e inspirarse.

A continuación te detallamos la lista y los horarios de las películas que se emitirán hoy en Star Channel:

11:45 A.M

“Viudas”: La adaptación cinematográfica de la serie homónima de 1983, está ambientada en Chicago en la actualidad y retrata en tiempos de agitación política y social, a cuatro mujeres (la multipremiada Viola Davis, “The help”; Michelle Rodriguez, “Rápido y Furioso”; Elizabeth Debicki, “Tenet” y Cynthia Erivo, “Harriet”) que deciden tomar las riendas de su destino. Ellas no tienen nada en común, salvo una gran deuda heredada por sus esposos muertos. Es por eso que deciden unirse y conspirar para forjar su futuro en sus propios términos. La película es dirigida por el ganador del Premio Oscar®, Steve McQueen y completan el elenco Liam Neeson (“Búsqueda implacable”), John Bernthal (“The Walking Dead”) y Coburn Goss (“El hombre de acero”).

3:45 P.M

“El diablo viste a la moda”: La ganadora del Golden Globe® por mejor actuación en película de comedia, Meryl Streep (“Mamma Mia!”), interpreta a Miranda Priestly, la editora más famosa en el mundo de la moda, y también la más temida por los diseñadores y sus empleados. Para Andy Sachs (Anne Hathaway, “El Diario de la Princesa”), la nueva asistente de Miranda, será todo un desafío comenzar su carrera en el mundo de la moda además de complacer a su exigente y feroz jefa. Completan el elenco Emily Blunt (“El regreso de Mary Poppins”), Stanley Tucci (“Capitán América: El primer vengador”) y Simon Baker (“El Mentalista”).

5.45 P.M.

“Spy: Una espía despistada”: Melissa McCarthy (“Damas en guerra”), lidera esta hilarante comedia poniéndose en la piel de Susan Cooper, una modesta y sedentaria analista de la CIA que lleva adelante misiones de alto riesgo, a pesar de que jamás ha dejado su escritorio. Cuando su compañero (Jude Law, “The New Pope”) desaparece sin dejar rastro, y otro agente secreto (Jason Statham, “El Transportador”) está en peligro, Susan ofrece infiltrarse en el peligroso mundo de los comerciantes de armas y así evitar una catástrofe mundial.

PARTIR DE LAS 8 P.M.

“Los Simpson”: Star Channel presenta una selección de memorables episodios de “Los Simpson”, donde la protagonista es la gran mujer de la familia, Marge Simpson:

“Miedo a volar”: Marge busca ayuda profesional de un psiquiatra después de darse cuenta de que tiene miedo de volar.

“Las curvas de Marge”: la vida de Marge da un giro inesperado cuando, por error, obtiene implantes de senos en lugar de una liposucción y su nueva figura causa sensación entre los habitantes de Springfield.

“Los Dulces Tomates Rojos”: una solitaria Marge se une a un grupo de mujeres en busca de compañía y Milhouse le da clases de italiano a Lisa.

“Marge, la rebelde”: Marge se une a la divorciada Ruth Powers para pasar una noche salvaje en la ciudad, solo para descubrir que su amiga conduce un vehículo robado.

“Marge consigue empleo”: cuando los cimientos de la casa de los Simpson necesitan una reparación costosa, Marge decide tomar un puesto en la planta de energía donde trabaja Homero.

“Los brazos fuertes de mamá”: cuando Marge es asaltada en el Kwik-E-Mart, desarrolla agorafobia y termina viviendo en el sótano, hasta que se convierte en una valiente fisicoculturista.

“Por favor, Homero, no uses el martillo”: Marge descubre su talento para la carpintería e inicia su propio negocio. Sin embargo, Springfield no está listo para aceptar la idea de una carpintera, por lo que usa a Homero para encubrirse.

10:45 P.M.

“Erin Brockovich, una mujer audaz”: El drama basado en la historia verídica de Erin Brockovich-Elliz, una activista ambiental que logró una importante victoria judicial, es protagonizada por la ganadora del Premio Oscar®, Golden Globe® y BAFTA® como mejor actriz, Julia Roberts (“Un lugar llamado Notting Hill”). Erin (Roberts) es una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño estudio de abogados, y decide investigar el extraño caso de unos clientes que padecen sospechosas dolencias.

VIDEO RECOMENDADO

Este es el tráiler de “X-Men: Dark Phoenix”

Tráiler de X-Men Dark Phoenix