Diego Boneta revela que lograr el bronceado de Luis Miguel le tomó mucho tiempo y fue doloroso

El actor Diego Boneta , que protagonizó a Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix , se encuentra en nuestro país, a donde llegó para grabar un comercial de las tiendas Paris. Antes se reunió con la prensa peruana y en conferencia reveló que uno de los mayores esfuerzos físicos que hizo para interpretar al Sol de México fue conseguir su perfecto bronceado.



“Las horas y horas de bronceado fueron muy dolorosas, de las camas de bronceado tenía que salir desnudo, y me quemé las nalgas muchas veces”, detalló.

Diego Boneta aun no sabe si habrá segunda temporada de la serie de Luis Miguel. (Video: GEC)

Asimismo Boneta contó que le costó mucho trabajo desligarse de la forma de hablar de Luis Miguel. “La cadencia que tiene él al expresarse. Físicamente algo que también me pasó es que no podía quitarme la separación de dientes,y el color de mi cabello, pero después de un año de rodar, cuando me sacaron todo eso y me vi al espejo, fue como decir ¿Quién es él?”.

Diego Boneta dijo que lo más especial fue haber construido el personaje junto a Luis Miguel, ya que generalmente los actores que hacen la serie de un famoso, no llegan a conocer al protagonista porque ya está muerto.

Sobre si habrá segunda parte de la producción basada en la vida de Luis Miguel, aseguró que no sabe nada, pero sí que la primera temporada que se ve en Netflix Latinoamérica y España, a partir del 12 de julio podrá ser vista mundialmente.

Respecto a su participación en la película 'Terminator', comentó estar muy emocionado y esperando su estreno, que será el 1 de noviembre. “Esta película es el regreso de James Cameron a la franquicia, quien ha sido director de la 1 y 2. Además trabajé al lado de Arnold Schwarzenegger que es un tipazo y Linda Hamilton, un amor, tan ruda e increíble", manifestó.

Sobre los comentarios racistas que recibió Yalitza Aparicio hace algunos meses, Boneta dijo que la actriz es su amiga y la considera una mujer muy talentosa. “Me dio coraje, siento que los latinos, a veces podemos ser nuestros propios enemigos. Qué lástima, si nosotros nos tratamos así, eso hace que los otros también lo hagan”, agregó.

Finalmente Diego Boneta descartó que sea el actor que protagonice la bionovela basada en Carlos Vives. “Que yo sepa no, son rumores. Sí conozco a Carlos, estuvimos juntos en una fiesta cantando un tema de Luis Miguel”, añadió.