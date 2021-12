¿Onur Tuna no es perfecto? El actor que da vida a Ferman Eryiğit en la exitosa telenovela turca “Doctor Milagro”, no solo ha destacado por su calidad actoral, sino también por su belleza. Aunque recibe con alegría los halagos, indica que partes de su cuerpo no son estéticas. ¿Sabes cuál es?

La telenovela “Mucize Doktor” (en su idioma original) narra la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant o del sabio, que llega a la unidad de cirugía en el Hospital Berhayat de Estambul. Su presencia altera al equipo médico, encabezado Ferman Eryiğit, quien en principio no quería a Ali, pero termina siendo su amigo.

A raíz de su participación en “Doctor Milagro”, Tuna aumentó su fama y despegó su carrera en el mundo artístico.

¿QUÉ RESPONDIÓ ONUR TUNA CUANDO LE DIJERON QUE ERA PERFECTO?

Onur Tuna, el actor tiene 36 años, tiene una impactante mirada y muchas fanáticas comparan sus ojos con los de un perro siberiano. Sobre las afirmaciones que dicen que es perfecto, esto es lo que dijo:

Tuna indicó que su nariz no es perfecta: “¿Dónde habrá estética? Mi nariz está torcida. Por supuesto que no”, respondió en una entrevista con Hakan Gence.

El querido actor también dijo que no le molestaba que la comparan con un lobo siberiano por sus ojos. “Pueden parecer un lobo siberiano o una papa, esas cosas no son un problema para mí”, comentó.

Sobre la telenovela “Doctor Milagro”, Tuna dijo que esta le ayudó a respetar mejor el trabajo de los médicos “Es una concentración muy diferente. Tu primera prioridad es la vida “, mencionó.

¿QUIÉN ES ONUR TUNA?

Onur Tuna, a sus 36 años cumplidos en julio de 2021, vive un exitoso momento que no es sólo producto de su irrefutable belleza, pues la estrella turca cuenta con una extensa preparación que lo respalda.

Estudió Economía en la Universidad Dokuz Eylul y desde siempre tuvo una gran atracción por la música. Esta pasión lo llevó a formar parte de diversas bandas musicales en su etapa escolar; y también participó en obras estudiantiles.

El artista tuvo una etapa como compositor de canciones y perfeccionó sus habilidades en el Conservatorio de la Universidad de Ege, donde estudió música clásica. Más adelante, tomó clases de actuación en Izmir Müjdat Gezen Art Center.

CARRERA ACTORAL

Tras prepararse como actor, Onur inició su carrera en distintas telenovelas, allá por el 2011. Interpretó algunos papeles secundarios hasta desarrollar un espectacular personaje en el show policial turco “Filinta”'. Si bien su rol en la serie fue bien aceptado, el reconocimiento internacional lo logró con “Buen Doctor”. En la novela interpreta al médico Ferman Eryiğit, quien está en constante desacuerdo con Alí. Su última producción es la serie turca “Mahkum”.

MASCOTAS

Según las declaraciones en el medio Turkish Media 24, el actor estaría soltero, debido a su ajetreada agenda. De momento, los únicos seres que ocupan un espacio en su corazón son sus pequeños de cuatro patas. Solo sus perros y gatos conviven con él en su casa de Estambul, y prueba de ellos son las instantáneas que publica en su cuenta de Instagram.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ONUR TUNA