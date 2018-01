La muerte de Dolores O'Riordan dejó conmocionados a millones en el mundo. Y es que la vocalista de The Cranberries era admirada en muchas partes del globo, por lo que muchos lamentaron su abrupta partida a los 46 años de edad.

Es así que miles de personas se reunieron este domingo en Limerick, Irlanda, para rendir homenaje a Dolores O'Riordan. La madre de la vocalista de The Cranberries, sus cinco hermanos y los miembros de su banda también estuvieron allí.

Los integrantes de The Cranberries cargaron el féretro de Dolores O'Riordan por las calles de Limerick. Su cuerpo fue llevado hasta la iglesia de San José para rendirle los honores del caso, según informó la radiotelevisión irlandesa RTE.

Cientos de personas hicieron largas colas bajo la lluvia para poder entrar a la iglesia y pasar frente al ataúd de Dolores O'Riordan. Y es que la vocalista de The Cranberries era muy querida por los fanáticos del rock alternativo.

Cabe indicar que solo 200 personas, entre familia y amigos de Dolores O'Riordan, irán este martes al funeral de la cantante en la iglesia Saint-Ailbe, en Ballybricken, una ciudad situada a 18 kilómetros de Limerick. Allí nació la vocalista de The Cranberries.

Al momento se desconoce las causas precisas de la muerte de Dolores O'Riordan, aunque la policía dijo que no consideraba su deceso como ‘sospechoso’. Asimismo, los médicos forenses aseguraron que los resultados de sus análisis saldrán a inicios del próximo abril.

The Cranberries alcanzó la fama internacional en la década del noventa. La agrupación vendió más de 40 millones de discos y su álbum No Need to argue lideró las listas de ventas en Australia, Alemania, Francia y Estados Unidos.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.