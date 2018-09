Dolores O'Riordan, vocalista del grupo The Cranberries , quien falleció en enero pasado, se ahogó accidentalmente debido a una intoxicación alcohólica, dijo una forense británica, luego que la cantante fuera hallada sumergida en la bañera de su habitación en un hotel de Londres.



The Cranberries, con Dolores O'Riordan a la cabeza, se hicieron famosos en la década de los 90 gracias al éxito de la canción 'Linger', vendiendo más de 40 millones de álbumes.



Su muerte sembró dudas entre sus fans, pues Dolores O’Riordan, de 46 años, no había una nota y no había evidencias de autolesiones.



La forense Shirley Radcliffe decretó que la muerte Dolores O’Riordan fue accidental y no un suicidio como se comentó en un principio.



Al momento de su fallecimiento, Dolores O'Riordan estaba en Londres para una sesión de grabación.

La banda The Cranberries se formó en la ciudad de Limerick a finales de la década de 1980 y tuvieron éxitos internacionales en la década de los 90 como 'Dreams', 'Linger' y 'Zombie'.



Tras disolverse en 2002, The Cranberries volvieron a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum 'Roses'.



En 2017, The Cranberries lanzaron el trabajo acústico 'Something Else', en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.



Al comienzo de mayo de 2017, The Cranberries se vieron obligados a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de Dolores O'Riordan.



Dolores O'Riordan también probó suerte en solitario con dos álbumes, 'Are You Listening?' (2007) y 'No Baggage' (2009).