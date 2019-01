Don Omar retoma su carrera musical y anuncia una nueva gira para el 2019

Don Omar , el reguetonero puertorriqueño cuyo verdadero nombre es William Omar Landrón y se ha autodenominado "El Rey" del reguetón, anunció este martes 1 de enero que ha decidido retomar su carrera musical, pues "es lo único que me hace sentir vivo".

"Decidí retomar todo (...) Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", expresó Don Omar.

"La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos, y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro con Dios por delante nos marcará la vida a todos", afirmó el puertorriqueño.

Don Omar hizo estas declaraciones luego de presentarse en la Feria de Cali, en Colombia, con las que, según el comunicado, "disipaba cualquier rumor de un posible retiro y aseguraba una nueva gira mundial que comenzaría a mediados de junio de este próximo año".

Don Omar anunció, a finales de agosto de 2017, que se retiraría de los escenarios con la gira de conciertos "Forever King... The Last Tour", que incluyó presentaciones para el 15, 16 y 17 de diciembre de 2018 en Puerto Rico y que no pudo ofrecer debido al paso del huracán María sobre la isla.